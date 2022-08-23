اضطراب الغدة الدرقية.. أبرز العلامات الدالة على شفائك من هذه المشكلة الصحية

يؤدي أي خلل وظيفي في الغدة الدرقية الى الاصابة باضطرابات عديدة منها: فرط نشاط الغدة الدرقية، و قصور الغدة الدرقية و الغدة الدرقية المتضخمة .

ولعل من أبرز أعراض الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية: زيادة الوزن أو فقدانه، والإرهاق المزمن، والاكتئاب، وجفاف الجلد والشعر، والإمساك أو الإسهال، وعدم انتظام الحيض للنساء.

ويعد الأخصائيون أن علامات الشفاء من الغدة الدرقية تتمثل بشكل أساسي في السيطرة على الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية في البداية، ثم السيطرة على أعراض المرض.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، يعد التخفيف من شدة أعراض أمراض الغدة الدرقية أحد علامات الشفاء من الغدة الدرقية من خلال تلقي العلاجات المناسبة، ولكن يجدر التنويه أنه غالبًا ما يعد مرض الغدة الدرقية حالة طبية تستمر لمدى الحياة، وفيما يأتي أعراض الغدة الدرقية:

1. علامات الشفاء من فرط نشاط الغدة الدرقية

تتمثل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية التي قد تختفي عند الشفاء أو قد تخف حدتها:

فقدان الوزن غير المبرر.

تسارع ضربات القلب.

الشعور بالتوتر أو القلق أو الضيق.

اضطرابات في النوم.

رعاش اليدين.

زيادة التعرق.

الشعور بالحرارة دون مبرر.

ضعف العضلات.

هشاشة العظام.

الإسهال واضطرابات الأمعاء.

فترات حيض أقل من المعتاد.

تهيج العينين.

2. علامات الشفاء من قصور الغدة الدرقية

فيما يأتي أعراض قصور الغدة الدرقية التي قد تختفي عن الشفاء أو قد تخف حدتها:

الشعور بالضعف العام.

غزارة الحيض بشكل ملحوظ.

زيادة الوزن.

النسيان الدائم.

جفاف الشعر وزيادة تجعده.

تغير في نبرة الصوت.

عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة الباردة.

3. علامات الشفاء من تضخم الغدة الدرقية

عادةً ما يكون العرض الملحوظ لتضخم الغدة الدرقية الذي قد يختفي عند الشفاء هو تورم الرقبة، إضافةً إلى اختفاء الأعراض الآتية:

الشعور بالضيق في الحلق.

السعال المستمر.

مشكلات أثناء البلع أو التنفس.

4. علامات الشفاء من عقيدات الغدة الدرقية

إليك أعراض عقيدات الغدة الدرقية التي ستلاحظ اختفاؤها عند الشفاء:

تضخم حجم الغدة الدرقية في العنق.

ألم في العنق.

صعوبات في البلع والتنفس.

تغير ملحوظ في الصوت.

5. علامات الشفاء من سرطان الغدة الدرقية

تتمثل أعراض سرطان الغدة الدرقية التي قد تختفي بعد الشفاء في الآتي:

تورم في الرقبة.

مشكلات في البلع.

تغير في حدة الصوت.

طرق متابعة شفاء الغدة الدرقية

بعد أن تعرفت على علامات الشفاء من الغدة الدرقية، يتابع الطبيب شفاء المريض من خلال الفحوصات الآتية:

1. فحص الغدة الدرقية الدوري بالمنزل

اتبع الخطوات الآتية لإجراء الفحص الذاتي للغدة الدرقية في المنزل:

حدد موقع الغدة الدرقية، يمكنك إيجادها في مقدمة رقبتك بين عظمة الترقوة وتفاحة آدم، قد يكون من السهل رؤية تفاحة آدم عند الرجال.

ارجع رأسك إلى الوراء، ثم تفحص رقبتك وأنت تنظر إلى المرآة.

اشرب الماء مع إمالة رأسك للخلف، وراقب منطقة الغدة الدرقية، وابحث عن أي كتل أو نتوءات قد تتمكن من رؤيتها عند ابتلاع الماء.

2. الفحص الطبي

يقوم الطبيب بإجراء الاختبارات الآتية:

تحاليل الدم.

تصوير الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية.

اختبارات امتصاص اليود.

مضاعفات إهمال علاج الغدة الدرقية

قد يسبب إهمال علاج الغدة الدرقية المشكلات الصحية الآتية:

هشاشة العظام.

العقم.

عيوب خلقية.

مشكلات في البلع والتنفس.

انتفاخ واحمرار في السيقان والقدمين.

الإجهاض أو الولادة المبكرة.

مشكلات في العين، مثل: عدم وضوح الرؤية، أو فقدان البصر.

التسمم الدرقي، وهي حالة تسبب الحمى وتسارع في ضربات القلب والهذيان.

اضطرابات في القلب، مثل: قصور في نشاط القلب، أو تسارع في ضربات القب.

ارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب المرتبطة به.

تلف الأعصاب الذي يسبب وخز وخدر وألم في الساقين أو الذراعين.

مشكلات الصحة العقلية، مثل: الاكتئاب.

الوذمة المخاطية، وهي حالة نادرة تهدد الحياة، وتشمل الأعراض: عدم القدرة على تحمل البرد الشديد، والخمول، والنعاس الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي.