اكتشاف بروتين يدمر سرطان الرئة.. ما علاقة كورونا ؟!

توصلت دراسة جديدة، إلى أن نسخة معدلة من بروتين “سبايك” المرتبط بالإصابة بفيروس “كورونا”، يمكنها تدمير أكثر أشكال سرطان الرئة فتكًا، التي يصعب علاجها.

ويرتبط بروتين “سبايك” بآلية إصابة الفيروس للخلايا البشرية، حيث يتفاعل فيروس “كورونا” مع بروتين سبايك في الخلايا المضيفة للفيروس داخل الجسم.

ويمكن أن يصيب هذا البروتين أيضًا خلايا سرطان الرئة ويدمرها، لأنه عندما يقترن بخلايا أخرى، يمكن للبروتين أن يحرك عملية موت الخلايا، حسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال كالبيدا باهان، أستاذ علم الأعصاب في كلية “طب روش” في شيكاغو، الباحث الرئيسي في الدراسة إن هذه النتائج الواعدة يمكنها أن تمنح أملًا لمرضى سرطان الرئة.

وأضاف أنه يمكن حقن بروتين “سبايك S1” داخل الأنف في مرضى المرحلة المتأخرة من سرطان الرئة، عندما لا يكون هناك علاج آخر للسيطرة على المرض.

وقال الباحثون أيضًا إن بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، تحسنت حالتهم بعد الإصابة بفيروس “كورونا”، وهو ما يدعم صحة نظريتهم.

واعتمد فريق البحث على نسخة مستنسخة من بروتين سبايك، ثم قاموا بتعريضه لخلايا سرطان الرئة غير صغيرة الخلايا (NSCLC) المأخوذة من البشر في “طبق بتري”، ووجد الباحثون أنه تم تدمير الخلايا السرطانية عند إضافة البروتين.

وبالإضافة إلى ذلك، أعطى الباحثون هذا البروتين للفئران المصابة بسرطان الرئة عن طريق رشه في أنوفها يوميًا.

وعقب أربعة أسابيع، تم فحص الأورام في الفئران وتبين انخفاض عدد وحجم الأورام في المجموعة التي تم إعطاؤها بروتين “سبايك”.

وكان فيروس “كورونا” قد تسبب في وفاة ستة ملايين شخص حول العالم، كما تسبب في اضطراب عالمي غير مسبوق، وبالمثل، يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في العالم، ويشكل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة حوالي 84% من جميع سرطانات الرئة.