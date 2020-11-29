اكتشاف هرمون اصطناعي يزيد القدرة على الصبر

توصلت دراسة حديثة ،إلى اكتشاف هرمون يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصبر ، ويساعد على تنظيم الحالة المزاجية ودورات النوم والاستيقاظ والشهية .

وكشفت الدراسة التي أجرتها وحدة الحساب العصبي في معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدراسات العليا في اليابان، على الفئران، مناطق محددة من الدماغ تعزز الصبر بشكل فردي من خلال تحفيز هرمون السيروتونين اصطناعياً، ونشرت النتائج في مجلة ”Science Advances“ العلمية.

وقال كاتسوهيكو ميازاكي المؤلف الرئيس للدراسة: ”السيروتونين عبارة عن مادة كيميائية تنتج في الجسم (هرمون)، كما أنها ناقل عصبي تتبادله النهايات العصبية في الدماغ، حيث يساعد على تنظيم المزاج ودورات النوم والاستيقاظ والشهية“.

وأضاف ميازاكي: ”يُظهر بحثنا أن إطلاق هذا الناقل الكيميائي يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الصبر، وزيادة الوقت الذي تكون فيه الفئران على استعداد لانتظار مكافأة الطعام.“

ويعتمد عملهم الأخير بشكل كبير على الأبحاث السابقة، حيث استخدمت وحدة الحساب العصبي تقنية قوية تسمى علم البصريات الوراثي، باستخدام الضوء لتحفيز خلايا عصبية معينة في الدماغ، لتأسيس علاقة سببية بين السيروتونين والصبر.

وقام العلماء بتربية فئران معدلة وراثيًا تحتوي على خلايا عصبية تطلق السيروتونين الحساس للضوء، مما يعني أنه يمكن للباحثين تحفيز هذه الخلايا العصبية لإطلاق السيروتونين في أوقات محددة عن طريق تسليط الضوء باستخدام الألياف الضوئية المزروعة في الدماغ.

ووجد الباحثون أن تحفيز هذه الخلايا العصبية أثناء انتظار الفئران للطعام زاد من وقت انتظارهم.

وقال الدكتور ميازاكي: ”وجد الفريق أن إطلاق مادة السيروتونين في منطقة دماغية تسمى نواة الرفاء الظهرية تزيد من الوقت الذي تكون فيه الفئران سعيدة بانتظار الطعام، عندما يكون احتمال تلقي المكافأة مرتفعاً ولكن توقيت ذلك غير مؤكد“.

وتعد نواة الرفاء الظهرية هي المحور المركزي للخلايا العصبية التي تطلق السيروتونين – وتحتوي على خلايا عصبية تصل إلى مناطق أخرى من الدماغ، حيث أوضح ”ميازاكي“ أن السيروتونين هو أحد أشهر المعدلات العصبية للسلوك، ويساعد على تنظيم الحالة المزاجية ودورات النوم والاستيقاظ والشهية.

وأكد الفريق أن النتائج تساعد على تحسين أبحاث تطوير مضادات الاكتئاب التي تعدل مستويات السيروتونين لدى البشر مثل استهداف مناطق معينة من الدماغ.