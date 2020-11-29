استمع لاذاعتنا

اكتشاف 3 أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة
كورونا

فحص كورونا-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

يوما تلو الاخر يفاجئ فيروس كورونا العلماء بأعراض جديدة ، وبالرغم من مرور سنة على ظهور الفيروس الغامض، لا زال العلماء يكتشفون علامات جديدة تظهر على المصابين، آخرها ثلاثة أعراض تصيب الأنف، لم تكن ملحوظة من قبل.

الأعراض الجديدة كشف عنها في دراسة نشرها موقع “ميد أركايف”، وأعدها باحثون من جامعة برشلونة.

وتقول الدراسة إن الأعراض تشمل، الشعور بشيء غريب في الأنف، والجفاف المفرط، وشعور بوجود سيلان قوي.

ويمكن أن تترافق هذه الأعراض مع تراجع أو فقد حاسة الشم أو التذوق.

وأظهرت الدراسة أن هذه الأعراض ظهرت على مرضى لنحو 12 يوما.

ووجدت الدراسة إلى أن “ظهارة الأنف” والتي تمثل الخلايا المبطنة لداخل الأنف، هي المنطقة الأكثر جهوزية للسماح بدخول فيروس كورونا للجسم.

ويظهر فيروس كورونا أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وقد تصل إلى الالتهابات التنفسية الحادة.

ومن أبرز أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم وصعوبات في الجهاز التنفسي والإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي لدى البعض.

وكشف عن عدد من حالات الإصابة التي تظهر أعراضا خفيفة أو حتى من دون أعراض للمرض.

وحتى الآن، أصيب أكثر من 62 مليون شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 39 مليونا على الأقل.

والولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررا بعدما سجلت أكثر من 266 ألف وفاة، و13 مليون إصابة.

وحتى الآن، لم يجد العلماء علاجا سحريا لهذا المرض، ولكنهم استطاعوا تطوير 3 لقاحات أثبتت فعاليتها بنسب وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة، وهي لقاحات فايزر-بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا-أوكسفورد.

    المزيد من الصحة

    لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا
    هذا ما كشفته دراسة طبية عن فئات الدم لدى اللبنانيين في مواجهة كورونا
    صورة أشعة للرئتين-توضيحية
    كورونا
    تطوير منصة ذكية للكشف عن كورونا من خلال صور الأشعة للرئتين
    الدماغ هو العضو المسؤول عن جميع العمليات الحيوية للإنسان
    تحديد خلايا الدماغ المسؤولة عن الشعور بالقلق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة
    بالفيديو: بـ”السيف” يضرب وزير الصحة الإجراءات الوقائية… الكيل بمكيالين حتى في مواجهة الفيروس!
    عناصر مليشيا حزب الله
    خفايا عداء حزب الله لرياض سلامة .. إبحثوا عن تبييض الأموال!
    طرقات عدة في لبنان شهدت فياضانات
    بالفيديو والصور – مسلسل لبنان يغرق… جزء 2020