الحول هو مشكلة لا تكون فيها محاور العين متوازية أو متوائمة اتجاه الشيء المراد رؤيته، ويعاني الكثير من البالغين الذين يعانون من الحول من هذه الحالة منذ الطفولة.

وكشف الدكتور فاسيلي غلاديلين، أخصائي طب وجراحة العيون في الجامعة الوطنية الروسية للبحوث الطبية، الأسباب الرئيسية لحول العين.

ويشير الأخصائي، إلى أن حول العين مرض خطير، يمكن ان يؤدي إلى ضعف البصر وعدم وضوح الرؤية، وقد يشير إلى أمراض في أجزاء أخرى من الجسم. ويعاني من حول العين ما يقرب من 3 بالمئة من الأطفال ذكورا وإناثا.

ويقول موضحا: “غالبا ما يحصل حول العين بسبب اضطراب التعصيب الموجود في عضلة حركة العين. والتعصيب، هو إشارة من الجهاز العصبي مرسلة إلى عضلة محددة لكي تتحرك. والاضطراب قد يكون مؤقتا أو دائما، أي لا تصل الإشارة إلى العضلة المعنية نهائيا. وفي عين الإنسان 12 عضلة حركية – ستة على كل جانب. وعندما إحداها لا تعمل يؤدي ذلك إلى اختلال في زاوية الرؤية. أي إلى الحول”.

ويضيف، هذه الحالة تحصل لدى البالغين، بسبب الإصابة أو أمراض مثل ضعف تدفق الدم إلى الدماغ أو اعتلال الغدد الصماء.

ويشير الأخصائي، إلى أنه لعلاج هذه الحالة، من الضروري إجراء فحص شامل ومعمق للطفل لتحديد السبب بدقة. فإدا اتضح أن النظارات وطرق العلاج الأخرى لا تساعد على إصلاحها، فيمكن عمل ذلك جراحيا، والمقصود هنا عملية جراحية وليس استخدام الليزر.