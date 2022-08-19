الأوعية الدموية الضيّقة سبب رئيس للجلطات.. احذروا هذا المشروب الشائع!

يُعتبر تجلّط الدم من المضاعفات الصحية التي يجب أن تعالَج بسرعة. وهناك أسباب عديدة مسؤولة عن الجلطات الدموية، من بينها الأوعية الدموية الضيقة. وفي هذا الإطار، أثبتت الأبحاث أنّ مشروبًا شائعًا قد يضيّق الأوعية في خلال ٩٠ دقيقة من تناوله.

جلطات الدم هي كتل شبيهة بالجيلاتين. وتعدّ نافعةً عندما تتشكّل استجابةً لإصابة معينة، حيث تساعد على انسداد الاوعية المصابة، ما يساهم في إيقاف النزيف. غير أنّ بعض الجلطات قد تتشكل داخل العروق عندما تصبح الأوعية ضيقة.

وهذا النوع من الجلطات يزيد خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة قد تودي الى الوفاة، مثل النوبات القلبية والسكتة. ووفق نتائج عُرضت في أحد المراكز الأميركية الصحية عام ٢٠١٨، يمكن لمشروبات الطاقة أن تبدأ هذه العملية.

في هذا الإطار، وجد الباحثون أنه خلال ٩٠ دقيقة من تناول مشروب الطاقة، تقلّص القطر الداخلي للأوعية الدموية بحوالي ٥٠ بالمئة. إذ إن مادتي السكر والكافيين الموجودتين في هذا النوع من المشروبات، هما المسؤولتان عن هذه الظاهرة.

وخلال الدراسة، تابع فريق من الباحثين من جامعة تكساس ٤٤ طالبًا في عمر العشرين من الكلية الطبية. ولم يكن المشاركون من المدخنين، وكانت صحتهم جيدة بشكل عام.

البطانة هي الطبقة التي تحيط بالجدران الداخلية للأوعية الدموية، وإنّ أي خلل يصيبها يلعب دورًا هامًا في أمراض القلب والأوعية الدموية. حيث أن تأثير مشروب الطاقة على البطانة الصحية هو ما اختبره الباحثون في هذه الدراسة.

وقد خضع كل مشترك لفحص من أجل التأكد من وظيفة بطانتهم، وبعد ذلك أُعطوا حوالي ٧٠٠ مللتر من مشروب الطاقة. وبعد ٩٠ دقيقة، اختبر الباحثون عمل البطانة الداخلية للأوعية الدموية مجددًا.

في خلال ٩٠ دقيقة، تقلّص القطر الداخلي للشرايين من 5.1 بالمئة الى 2.8 بالمئة. وقد عزا الباحثون هذا التأثير الى محتوى هذا المشروب العالي من الكافيين والسكر.

وقد ألقى الباحثون باللوم، بشكل أساسي، على السكّر، إذ تودي كميات كبيرة من السكر دفعةً واحدة الى تقلّص الأوعية. كذلك، وجدوا أن مادة الكافيين مسؤولة عن تقلص الأوعية الدموية من خلال إفراز الأدرينالين، الهورمون الذي يسبّب خفقان القلب وزيادة ضغط الدم.

ويحتوي كل ٢٥٠ مللتر من هذه المشروبات على ٨٠ غرام من الكافيين. ما يعادل عبوتين ونصف من المشروبات الغازية.