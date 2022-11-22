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دراسة: البكتيريا السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2022 9:54 مساءً
اكتشاف أنواع جديدة من البكتيريا

اكتشاف أنواع جديدة من البكتيريا

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غالباً ما تحتل الامراض المرتبطة بالقلب السبب الاول للموت في العالم، بحيث تُشكّل الأمراض الناجمة عن الإصابة ببكتيريا السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم، على ما أظهرت دراسة كبيرة جداً نُشرت الثلاثاء وذكرت أنّ المكورة العنقودية الذهبية والمكورة الرئوية هما من بين أكثر الفيروسات فتكاً.

وتطرّقت الدراسة التي نُشرت في مجلة “لانسيت” إلى نحو 30 نوعاً من البكتيريا هي الأكثر تسبباً للأمراض، وقيّمت معدّلات الوفيات المرتبطة بها.

وأُجريت هذه الدراسة في إطار برنامج “غلوبل بوردن اوف ديزيس” (“العبء العالمي للمرض”)، ويُعدّ نطاق هذا البرنامج البحثي الكبير المموّل من مؤسسة بيل غايتس غير مسبوق إذ يشارك فيه عدة آلاف من الباحثين من معظم أنحاء العالم.

وخلص معدّو التقرير إلى أن “الوفيات المرتبطة بأنواع البكتيريا المدروسة تشكّل السبب الرئيسي الثاني للوفاة في مختلف أنحاء العالم” بعد أمراض القلب التاجية التي تشمل النوبات القلبية تحديداً.

ومن بين ثلاثين نوعاً من البكتيريا المدروسة، تعتبر خمسة منها مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات، وهي المكورة العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والمكورة الرئوية، والكلبسيلية الرئوية، والزائفة الزنجارية.

وأشارت الدراسة إلى أن المكورة العنقودية الذهبية هي “السبب البكتيري الرئيسي للوفاة في 135 بلداً”.

وعدوى المكورة الرئوية الفيروس هي الأكثر فتكاً لدى الأطفال ما دون الخامسة.

وأوضحت نتائج الدراسة للباحثين إلى أي مدى تشكل الأمراض الناجمة عن الإصابة ببكتيريا “أولوية ملحة” في مجال الصحة العامة.

ودعا الباحثون إلى العمل على الوقاية من الإصابة بالعدوى، واستخدام المضادات الحيوية بصورة أفضل لتجنّب ظواهر المقاومة تحديداً، بالإضافة إلى اللجوء للتطعيم بشكل أفضل.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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