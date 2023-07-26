التعرض للحرارة الشديدة والتلوث قد يضاعفان خطر الإصابة بنوبة قلبية "مميتة"!

مع استمرار موجات الحرارة ودخان حرائق الغابات في التأثير على أجزاء من الولايات المتحدة، يحذر الأطباء من أن الناس بحاجة إلى مراقبة صحة قلبهم – خاصةً إذا كانوا يعيشون في مناطق ذات مستويات تلوث عالية.

توصلت دراسة جديدة إلى أن خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة قد يتضاعف عندما يتعرض الناس للحرارة الشديدة ومستويات عالية من تلوث الجسيمات. ووجدت الدراسة، التي نُشرت يوم الاثنين في مجلة Circulation، أن البرد القارس أيضًا قد يعرض المرضى لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

نظرت الدراسة في أكثر من 202 ألف حالة وفاة بأزمة قلبية بين عامي 2015 و2020 في مقاطعة جيانغسو، في الصين. ووجدت أنه عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية، أو كان هناك مستوى عالٍ من تلوث الجسيمات، كان هناك خطر “مرتبط بشكل كبير” بأن الشخص قد يموت من نوبة قلبية.

فعندما كانت هناك حرارة شديدة مصحوبة بمستويات تلوث عالية، واجه الناس خطر أكبر بموتهم من نوبة قلبية. كما يبدو أن كبار السن والنساء هم الأكثر عرضة للخطر.

إن المادة الجسيمية، أو تلوث الجسيمات، هو مزيج من القطرات الصلبة والسائلة التي تطفو في الهواء، وفقًا لوكالة حماية البيئة. ويمكن أن يأتي على شكل تراب أو غبار أو دخان. كما يأتي التلوث الجسيمي من محطات تعمل بالفحم والغاز الطبيعي. إلى جانب ذلك، يمكن للسيارات والزراعة والطرق غير المعبدة ومواقع البناء وحرائق الغابات أن تخلقها أيضًا.

ركزت هذه الدراسة على الضرر الناجم عن أصغر الجسيمات: PM2.5. إنه صغير جدًا – بما يعادل 1/20 من عرض شعرة الإنسان – بحيث لا يستطيع الناس رؤيته، ويمكنه تجاوز دفاعات الجسم المعتادة.

بدلًا من أن يتنفس الإنسان الزفير، يمكن أن يعلق في الرئتين أو يذهب إلى مجرى الدم. وتسبب الجزيئات تهيجًا والتهابًا ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي. كما يمكن أن يتسبب التعرض الطويل الأمد في الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

في الأيام التي كان فيها التلوث أعلى من 37.5 ميكروغرامًا لكل متر مكعب واستمرت موجة الحر أربعة أيام كان خطر وفاة شخص ما بسبب نوبة قلبية أعلى بمرتين من المعتاد. لا يبدو أن فترات البرد وأيام التلوث المرتفعة لها نفس الزيادة.

لا تعني درجات الحرارة القصوى أن مقياس الحرارة يجب أن يصل إلى 100 درجة فهرنهايت. بل تم اعتبار درجات الحرارة المرتفعة للغاية في نطاق يتراوح بين 82.6 إلى 97.9 درجة فهرنهايت. عند هذه الدرجة، خلال موجة الحر التي استمرت يومين، كان خطر الوفاة من نوبة قلبية أعلى بنسبة 18٪. إضافة إلى ذلك، فقد كان أعلى بنسبة 74 ٪ خلال موجة حر استمرت أربعة أيام عندما تراوحت درجات الحرارة من 94.8 إلى 109.4 درجة فهرنهايت.

أما خلال الأيام الباردة، عندما تراوحت درجات الحرارة من 33.3 إلى 40.5 درجة فهرنهايت لمدة يومين، كان الخطر أعلى بنسبة 4٪.

في النهاية، يقدر الباحثون أن ما يصل إلى 2.8٪ من الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية يمكن أن تُعزى إلى مزيج من درجات الحرارة القصوى والمستويات العالية من تلوث الجسيمات الدقيقة.

حيث قال يويوي ليو، أستاذ علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة صن يات سين في قوانغتشو بالصين: “أصبحت أحداث درجات الحرارة الشديدة أكثر تواترًا وأكثر حدة وتدوم مدة أطول، كما أثارت آثارها الضارة على الصحة قلقًا متزايدًا”.

نظرًا لوجود المزيد من درجات الحرارة المرتفعة والبرد المفاجئ بسبب أزمة المناخ، يجادل المؤلفون بأن الناس سيحتاجون إلى إيلاء اهتمام أكبر للطقس قبل الخروج واتخاذ الاحتياطات المناسبة إذا كانوا يريدون الاعتناء بصحة قلبهم.

بقول المؤلفون إن الأشخاص المعرضين للإصابة بنوبة قلبية في درجات الحرارة القصوى – أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية، وكبار السن والشباب، وفي بعض الحالات النساء – يجب عليهم التأكد من البقاء في منازلهم في الأيام الحارة عالية التلوث.

يجب استخدام منقي الهواء في المنزل لتقليل التعرض للتلوث. كما يجب استخدام المراوح ومكيفات الهواء في الطقس الحار، وإذا اضطررت للخروج، فحاول الخروج مبكرًا في اليوم عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة.