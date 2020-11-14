التعرق ليس أفضل الطرق لخسارة الدهون … إليكم رأي الاختصاصيين

يمارس العديد من الأشخاص مختلف التمارين الرياضية القاسية لحرق الدهون من خلال المزيد من التعرق، ولكن المفاجأة الصادمة بأن كثرة التعرق لا تعني في الواقع خسارة الدهون!.

وفي هذا السياق، كشفت مدربة رياضية أن التعرق لا يعني حرق دهون الجسم، موضحة أفضل الطرق التي تساعد الجسم في حرق الدهون.

ونقلت صحيفة “النهار” عن المدربة الرياضية جيهان رزق الله قرباني أن: “العديد من الناس يعتقدون أن ارتداء طبقات عديدة من الملابس أثناء التمرين أو الجلوس لمدة طويلة في غرفة السونا، تساعد في التعرق”.

وأشارت إلى أنهم يعتقدون أن حدوث التعرق يؤدي إلى “حرق الدهون، خاصة أنهم يخسرون الوزن عندما يقيسونه مباشرةً بعد القيام بذلك”.

وأوضحت قرباني أنه: “لسوء الحظ، هذه المعلومة خاطئة!، إذ أن عملية التعرق لا تدل على التخلص من الدهون”.

وأضافت: “فعليا، هي عملية تبريد للجسم، يتخلص من خلالها من كمية المياه والملح بالتبخر، وبهذه الطريقة يتمكن الجسم من تعديل حرارته لإكمال ما يقوم به”.

ولحرق الدهون قالت قرباني: “يستطيع الفرد حرق الدهون الموجودة في جسمه من خلال التمرين 4 إلى 5 أيام في الأسبوع لمدة 45 إلى 60 دقيقة، وتتضمن هذه التمارين الكارديو والمقاومة معا”.

وأشارت إلى أن “النظام الغذائي الصحي يؤدي دورا كبيرا في خسارة الوزن، فتناول الطعام القليل الدسم أو حتى الخالي من الدسم، يسرع من عملية خسارة الدهون والحفاظ على صحة جيدة ومظهر جميل”.