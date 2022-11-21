الجسم يحتاج إلى شرب 8-10 أكواب من الماء خلال فصل الشتاء

الماء عنصر مهم جدا في جسم الإنسان، يتكون جسمنا من 70 % من الماء ويتطلب ترطيب لجميع العناصر الحيوية للعمل بشكل جيد، يستخدم الجسم الماء في جميع خلاياه وأعضائه وأنسجته لتنظيم وصيانة جميع وظائف الجسم.

في أشهر الصيف، يفقد الجسم الكثير من الماء في العرق والهضم والتبول وبالتالي تجديده مهم للغاية، يوصي خبراء الصحة بشرب 8-10 أكواب من الماء كل يوم للوقاية تجفيف.

ماذا يحدث عندما يصاب الجسم بالجفاف؟

الجفاف هو السبب الرئيسي للإرهاق والتعب والعديد من الأمراض المزمنة، بصرف النظر عن المخاطرة بالأمراض، فإنه يؤدي أيضًا إلى فقدان القوة والقدرة على التحمل ويمكن أن يهدد الحياة.

وفقًا لـ NHS ، يحدث الجفاف عندما يفقد جسمك سوائل أكثر مما تتناوله، عندما ينخفض ​​محتوى الماء الطبيعي في جسمك، فإنه يخل بتوازن المعادن مثل السكر والأملاح في جسمك، مما يؤثر على طريقة عمله.

تتضمن بعض علامات الإنذار المبكر للجفاف ما يلي:

-الشعور بالعطش الشديد

-جفاف في الفم

-التعب الشديد

-وجود بول داكن اللون ورائحته قوية

-التبول في كثير من الأحيان أقل من المعتاد

ماذا يحدث في الشتاء؟

مع اقتراب الأشهر الباردة، نتعرق أقل ويصبح الهواء المحيط بنا أكثر جفافاً، تتلقى أجسامنا رطوبة أقل من الغلاف الجوي بينما يقل استهلاك السوائل مقارنة بالصيف.

نظرًا لأننا لا نشعر بالعطش الشديد في الشتاء، يقول خبراء الصحة إن الميل للإصابة بالجفاف يكون أكثر من ذلك بكثير.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها في الشتاء؟

يعتقد الخبراء أنه ليس من الضروري شرب عدة أكواب من الماء، حيث لا يمكنك أن تملأ نفسك بالماء وينتهي بك الأمر بالشعور بالمرض، خذ رشفات صغيرة على مدار اليوم للتأكد من أن جسمك رطب بدرجة كافية.

أيضًا، يمكن ترطيب الجسم بوسائل أخرى مختلفة مثل المشروبات مثل الشاي الساخن والشوربات التي توفر أيضًا تغذية كافية للجسم، يقول الخبراء ما لا يقل عن أربعة أكواب من الشاي أخضر أو وعاءين من الحساء عوامل ترطيب جيدة.

تتضمن بعض النصائح المهمة للبقاء رطبًا طوال اليوم ما يلي:

اشرب أوعية مليئة بالخضروات الموسمية وحساء اللحوم للبقاء رطبًا في الشتاء، يحتوي الحساء على الكثير من الماء مع البروتينات والفيتامينات وبالتالي يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا، أضف الخضار مثل السبانخ والجزر والفاصوليا إلى المزيج لتعزيز التغذية.

ابدأ يومك بماء دافئ مملوء بالعسل والليمون كل يوم، فهو يساعد على الترطيب وكذلك مفيد في الحفاظ على نظام المناعة معززًا ومنظمًا، يساعد كل من العسل والليمون الجسم على محاربة الأنفلونزا والالتهابات الأخرى.

اشرب الشاي الأخضر في مجموعة متنوعة من النكهات التي توفر الترطيب وكذلك مضادات الأكسدة التي تحافظ على الجذور الحرة بعيدًا.

قم بتضمين الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء في نظامك الغذائي والتي تعتبر مصادر طبيعية للمياه، سوف يساعدونك في الحفاظ على رطوبتك وصحتك.