استمع لاذاعتنا

الخيار علاج “خفي” لمرض السكري

منذ 59 دقيقة
الخيار

الخيار

A A A
طباعة المقال

اشارت دراسة حديثة الى أن الخيار له أهمية كبيرة في السيطرة على مرض السكري، بالإضافة إلى الوقاية منه، وفقا لما نشره موقع “بولدسكاي”.

وأكد الباحثون أن عائلة الفرع الذي ينتمي إليه الخيار بمكوناته الكيميائية التي تشمل الصابونين والزيوت المتطايرة والبروتينات، تسهم في منع الإصابة بالعديد من الأمراض منها مرض السكري.

ويحتوي الخيار على العناصر الغذائية الحيوية المهمة، منها الألياف الغذائية والبروتينات والفيتامينات (ب، ج، ك) والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والبيوتين.

وتؤكد الدراسات أن هذه العناصر مهمة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري والعكس صحيح.

يحتوي الخيار على مضادات الالتهاب، والتي تساعد في علاج السكري، الذي يعتبر من الأمراض الالتهابية المزمنة.

ويساهم الخيار في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم والالتهابات، ويساعد أيضا على خفض مستويات السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين لدى الأفراد المصابين بالسمنة، مما يؤدي إلى انخفاض الدهون الحشوية في وقت واحد، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من الصحة

    أسباب الحموضة وكيفية علاجها في المنزل
    لمن يعانون من “الحموضة”… هذه أسبابها وكيفية علاجها في المنزل
    الإكثار من تناول المضادات الحيوية يسبب عدة مخاطر
    6 أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها مع المضادات الحيوية
    لقاح سينوفارم الصيني أثبت فعالية ضد كورونا
    كورونا
    مصر تستقبل أول دفعات لقاح سينوفارم ضد كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كهف هانغ سون دونغ
    اكتُشف صدفة ويحوي غابتين.. صور عجيبة من داخل أكبر كهف في العالم
    شعار غوغل
    you.com.. محرك بحث جديد لمنافسة غوغل
    آثار انفجار عين قانا
    انفجارات محدودة على مواقع “حزب الله”… بديل الحرب الشاملة؟