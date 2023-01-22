السمسم الأسود كنز من المعادن والفيتامينات

أفاد مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، أن السمسم الأسود يُعدّ كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العظام والأعصاب والعضلات والمناعة، حيث إنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والفوسفور وفيتامين A وفيتامينات B1 وB2 وB3.

وأضاف المركز أن السمسم الأسود يزخر أيضا بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية والألياف الغذائية المهمة لصحة العضلات والبشرة والشعر والجهاز الهضمي، في حين يحتوي على القليل من الكربوهيدرات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي السمسم الأسود على مادة “الليسيثين”، التي تعمل على تحسين خصائص تدفق الدم، مما يعود بالفائدة على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن إضافة السمسم الأسود إلى المخبوزات والسلطة وعصائر السموزي والموسلي.