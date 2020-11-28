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الصحة العالمية : بحاجة لتقييم فاعلية اللقاح الروسي ضد كورونا

منذ ساعة واحدة
لقاح كورونا

لقاح سبوتنيك V الروسي ضد كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية ،الجمعة، أنها بحاجة إلى البيانات السريرية للقاح “سبوتنيك V” الروسي لتقييم فاعليته ضد فيروس كورونا المستجد .

أعلنت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ماريانجيلا سيماو، أن المنظمة تحتاج للاطلاع على البيانات السريرية ومعلومات أخرى حول لقاح “سبوتنيك V” الروسي لتقييم فاعليته.

وكانت روسيا قد أعلنت أن فاعلية لقاح “سبوتنيك V” الذي قام بتطويره مركز غاماليا للأبحاث، بلغت نسبة أكثر من 90% أثناء التجارب.

من جهتها، أشارت مديرة دائرة التلقيح في المنظمة، كيت أوبراين، في معرض حديثها عن لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، إلى أن منظمة الصحة تحتاج لتقييم اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا والرد المناعي الذي تثيره، بناء على “أكثر من مجرد بيان صحفي”.

وأضافت أنه من السابق لأوانه الخروج بالاستنتاجات بناء على البيانات الموجودة حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت “أسترازينيكا” أنها ستجري تجارب إضافية للقاحها بعد أن أظهرت نسبة فاعلية منخفضة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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