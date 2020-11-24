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الصحة العالمية تشيد بنجاح لقاح واعد ضد كوفيد-19

منذ 11 دقيقة
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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بدا وكأن العالم تنفس الصعداء، الأيام القليلة الماضية بعد إعلان شركات عديدة عن نتائج مبشّرة في الحرب ضد فيروس كورونا.

أشادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، “بالتقدم اللوجستي الهائل” من خلال لقاح مرشح مضاد لكوفيد-19 تطوره شركة الأدوية السويدية- البريطانية أسترازينيكا.

وأشارت سواميناثان إلى أن اللقاح- الذي نشرت أسترازينيكا عنه نتائج أولية، الاثنين، يمكن أن يخزن في “ثلاجة عادية” كما يظل مستقرا في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية.

وسيعزز هذا إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بالنسبة للعديد من الدول، التي يصعب ضمان وجود السلاسل الباردة فيها، وهي المطلوبة للقاحات طورتها شركتا مودريرنا وفايزر.

وأخبرت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الوصول للقاحات والمنتجات الصحية، ماريانغيلا سيماو، مؤتمرا صحفيا إلى جوار سواميناثان، بأن مسؤولين بارزين بالمنظمة يتطلعون إلى الحصول على مزيد من البيانات من أسترازينيكا في الأيام المقبلة.

وأضافت سيماو أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء من تقييم لقاحها “في بداية العام المقبل” وهو ما قد يؤدي إلى نشر اللقاح.

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