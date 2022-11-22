الصحة العالمية تطلق عملية لتحديد مسببات الأوبئة المستقبلية

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق عملية علمية عالمية لتحديث قائمة مسببات الأمراض التي يمكن أن تسبب تفشي الأمراض أو الأوبئة في المستقبل.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الهدف من العملية الضخمة توجيه الاستثمار العالمي والبحث والتطوير (R & D)، لا سيما في اللقاحات والاختبارات والعلاجات.

بدءًا من الاجتماع الذي عقد يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تعقد منظمة اجتماعاً لأكثر من 300 عالم سينظرون في الأدلة الخاصة بأكثر من 25 عائلة من الفيروسات والبكتيريا، إضافة إلى “المرض X” للإشارة إلى عامل ممرض غير معروف يمكن أن يتسبب في وباء دولي خطير.

قائمة مسببات الأمراض والأوبئة

من المقرر أن يوصي الخبراء بقائمة من مسببات الأمراض ذات الأولوية التي تحتاج إلى مزيد من البحث والاستثمار، ومن المتوقع نشر القائمة المنقحة في الربع الأول من عام 2023.

وذكرت منظمة الصحة أن هذه القائمة نشرت لأول مرة في عام 2017 وتم إجراء آخر تمرين لتحديد الأولويات في عام 2018.

وتشمل القائمة الحالية الأمراض التالية:

– فيروس كورونا

– حمى القرم-كونغ النزفية

– مرض فيروس الإيبولا

– مرض فيروس ماربورغ

– حمى لاسا

– متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)

– المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)

– أمراض نيباه

– أمراض الفيروسة الفيروسية

– حمى الوادي المتصدع

– حمى زيكا

– المرض X.

قال الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن استهداف مسببات الأمراض وعائلات الفيروسات ذات الأولوية للبحث وتطوير التدابير المضادة أمر ضروري للاستجابة السريعة والفعالة للأوبئة والجائحة.

وأضاف: “بدون استثمارات كبيرة في البحث والتطوير قبل جائحة كورونا لم يكن من الممكن تطوير لقاحات آمنة وفعالة في وقت قياسي”.

ونقل موقع ec.europa.eu عن البروفيسور ماير كونولي، من كلية الطب ومعهد ريان الأيرلندي، قوله إن “السيناريو الأكثر ترجيحًا للوباء القادم هو سلالة جديدة من الإنفلونزا مثل فيروس إنفلونزا الطيور H7N9، أو فيروس تم تحديده حديثًا مثل فيروس كورونا جديد آخر”.

وأوضح البروفيسور أنه “على مدى المائة عام الماضية، شهد العالم 4 أوبئة من الإنفلونزا تحدث كل 15-30 عاما، مع احتمال حدوثها سنويا بنسبة تتراوح بين 3٪ إلى 7%”.