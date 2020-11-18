“الصحة العالمية” تعلن الكونغو خالية من “إيبولا”

أعلنت حكومة الكونغو ومنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، خلو الكونغو من فيروس إيبولا. جاء ذلك بعد عدم تسجيل حالات إصابة في إقليم إكواتور بشمال غرب البلاد منذ أكثر من شهر.

وكان تفشي الفيروس في الإقليم قد بدأ منذ أكثر من 6 أشهر، وجرى تسجيل 119 حالة إصابة و 55 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة في الكونغو ومنظمة الصحة العالمية. وكان هذا يعد التفشي الحادي عشر للفيروس في البلاد.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن “هذه الإنجازات تعد الأولى منذ نحو عامين ونصف العام منذ الإعلان عن خلو جمهورية الكونغو الديمقراطية من إيبولا”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تطعيم 40 ألف شخص ضد إيبولا خلال موجة التفشي الأخيرة.

وصرحت المديرة الإقليمية للمنظمة في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، بأن “التغلب على واحد من أكثر الأمراض خطورة في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها يظهر ما هو الممكن عندما يتحد العلم والتضامن سويا”.

وأضافت أن ما تم تعلمه من مواجهة إيبولا ساعد في مواجهة جائحة كورونا في القارة.