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الصحة العالمية: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة

منذ 3 دقائق
كورونا

كورونا

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بعد توصل شركات عدة للقاحات ضد فيروس كورونا، قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الخميس، إن الآمال في لقاحات كورونا كبيرة للغاية و”يحتمل أن تغير قواعد اللعبة”.

وأضاف متحدثا في إفادة صحفية بأنه من المتوقع أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة وأن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا، على الرغم من أن منظمة الصحة قالت إن هناك “إجماعا متناميا” على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

وأجازت بريطانيا أمس الأربعاء لقاح شركتي “فايزر” و “بيونتيك”، لتسبق بذلك بقية دول العالم للشروع في برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وتفحص هيئتا تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس بيانات تجربة لقاح “فايزر”، لكنهما لم تعطيا موافقتهما بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إنها تلقت بيانات من “فايزر” و”بيونتيك” بخصوص اللقاح وإنها تراجعها من أجل “إدراج محتمل للاستخدام الطارئ”، وهو معيار مرجعي للدول لإجازة استخدامه لمواطنيها.

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