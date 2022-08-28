الصحة العالمية: مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشا مع كورونا

كشفت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بفيروس كورونا فى منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كورونا، وذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض هذا العام 2022.

وقالت ماريا فان كيرخوف، إن هذه الحصيلة “تفطر القلب”، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.

وأضافت ماريا، فى حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، “بما أننا فى السنة الثالثة لتفشي الوباء، فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التى يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات”، مشيرة إلى أنه “أصبح الكثير منا مصابا بالصدمة تجاه الأرقام”.

وتابعت “نحتاج لمراجعة واقعية، نحتاج حقا إلى تقييم أين نحن الآن، لا يجب أن نكون فى موقف يفارق فيه ما بين 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع”، وشددت ماريا فان كيرخوف، على أن الوباء لم ينته بعد، ولكن يمكن وضع حد له بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية.

وأضافت، “نحتاج فقط إلى بعض التفكير الإضافي فى ذلك، بأن نكون أكثر حرصا بعض الشيء، الكثير من الناس يتحدثون عن التعايش مع كورونا، لكن علينا التعايش معه بمسؤولية”.

وحذرت قائلة، “مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشا مع كورونا، وأن يكون لدينا 15 ألف حالة وفاة فى الأسبوع لا يعد تعايشا مع كورونا بشكل مسؤول”.

ووفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أودى كورونا بحياة 6,45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الإصابات الأولى نهاية العام 2019 في ووهان في الصين، كما تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن أكثر من 5,3 مليون إصابة جديدة إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت ماريا فان كيرخوف، أن هذه أرقام هائلة، وهذا أقل من الواقع”، باعتبار أن الاختبارات المنزلية لا تدخل في البيانات، مضيفة، “نرى هذا الفيروس ينتشر بشكل مكثف حول العالم”، مبدية أسفها لأن فيروس كورونا لم يفارقنا.