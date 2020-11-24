استمع لاذاعتنا

الصحة المصرية تكشف أسباب وقف تجارب لقاح كورونا

منذ 42 دقيقة
منافسة عالمية للوصول إلى لقاح كورونا الواعد

منافسة عالمية للوصول إلى لقاح كورونا الواعد

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الصحة المصرية عن أسباب وقف التجارب السريرية على لقاحين ضد فيروس كورونا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، الاثنين، وقف التجارب التي تجريها الوزارة على لقاحي الصين لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بعد أن تم الانتهاء من تجارب المرحلة الثالثة في مصر.

وأوضح مجاهد “الشركة الصينية هي التي أوقفت التجربة وأبلغتنا أنهم اكتفوا بعدد المتطوعين من مصر بعد أن أكملوا 45 ألف متطوعا من جميع الدول المشاركة في التجربة”، وفقا لبوابة “أخبار اليوم” المصرية.

وأضاف أن “المركزين المسؤولين عن استقبال المتطوعين سواء في فاكسيرا أو مركز صحة القطامية لن يستقبلا متطوعين جدد، لكنهما يعملان على متابعة المتطوعين القدامى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة حول فاعلية اللقاحين محل التجربة”.

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن إجراء التجارب على لقاحين بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية ونظمت حملة دعائية لحث المواطنين على التطوع والمشاركة في التجربة، مؤكدة أنها تحتاج 6 آلاف متطوع لانتهاء التجربة.

لقاح فايزر

وفي وقت سابق، بادرت مصر بحجز كمية كبيرة من لقاح “فايزر” الأميركي، بعدما أظهر نتائج مشجعة في مراحله التجريبية، بينما تسعى الحكومة إلى سد احتياجات مصر من اللقاحات من مصادر متعددة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أن الوزارة بادرت بحجز 20 بالمئة من احتياجات مصر من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكي، و30 بالمئة من لقاح أوكسفورد في بريطانيا.

    المزيد من الصحة

    منظمة الصحة العالمية
    كورونا
    الصحة العالمية تشيد بنجاح لقاح واعد ضد كوفيد-19
    سباق عالمي للقضاء على وباء كورونا
    كورونا
    كم يحتاج العالم من أجل لقاحات كورونا ؟
    تراكم الدهون مشكلة صحية يعاني منها الكثيرين
    أغذية ومشروبات “سحرية” للتخلص من دهون الجسم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رجل في غيبوبة - تعبيرية
    “عاد من الموت”.. رجل يعود للحياة بعد توقف قلبه لـ45 دقيقة
    أبرز 10 أعراض غامضة قد تتعرض لها أثناء نومك
    الجاثوم والسقوط من أعلى.. أبرز 10 أعراض غامضة قد تتعرض لها أثناء نومك!
    الدولار
    دولار السوق السوداء “يرتفع”… كم بلغ مساء اليوم؟