العزف على البيانو يزيل التوتر والقلق.. اليكم التفاصيل

أظهرت دراسة أن الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية يزيل التوتر والقلق والحزن عند الإنسان.

أوضحت الدراسة التي أجرتها مجلة “ناتشر”: أن المبتدئين الذين أخذوا دروس العزف على البيانو لمدة ساعة واحدة في الأسبوع على مدار 11 أسبوعًا في تعزيز الحالة المزاجية وتقليل أعراض التوتر والقلق.

وأكدت المجلة: أن الباحثين في جامعة باث اكتشفوا التأثير الإيجابي لتعلم العزف على آلة موسيقية على قدرة الدماغ على معالجة المشاهد والأصوات، حيث يعمل العزف على الآلات الموسيقية على خفض التوتر والقلق وتحسن قدرة الناس على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل.

وأظهرت الدراسة: أن الذين تعلموا العزف قلت لديهم درجات الاكتئاب والقلق والتوتر بعد التدريب ويقترح المؤلفون أن تدريب الموسيقى يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية.

وأوضحت أخصائية علم النفس المعرفي والموسيقى الدكتورة كارين بيتريني من قسم علم النفس بجامعة باث: “نحن نعلم أن العزف والاستماع إلى الموسيقى غالبًا ما يجلب الفرح لحياتنا، ولكن مع هذه الدراسة كنا مهتمين بمعرفة المزيد عن التأثيرات المباشرة يمكن أن يكون لفترة قصيرة من تعلم الموسيقى على قدراتنا المعرفية.