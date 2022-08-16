الفلفل الحار.. الفوائد وأضرار الإفراط في تناوله

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفلفل الحار مع مأكولاتهم المفضلة، وله الكثير من الخصائص الصحية التي يجعله مهم للوقاية من الأمراض، في التقرير التالي أهم فوائد الفلفل الحار الصحية وأضراره.

الفلفل الحار من الخضروات التي لها نكهة مميزة عند إضافتها إلى الأكلات، وبالرغم من أن البعض يخشون تناول الفلفل الحار إلا أنه له الكثير من الفوائد الصحية المميزة، وهذا لما له من عناصر غذائية رائعة، في التقرير التالي إليكم فوائد الفلفل الحار الصحية وأضرار الإفراط في تناوله.

فوائد الفلفل الحار الصحية:

يحتوي الفلفل الحار على العديد من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن ومنها فيتامين سي، فيتامين ب6، فيتامين ك، فيتامين أ، البوتاسيوم، والنحاس إلى جانب مضادات الأكسدة مما يجعله مميز للصحة.

فوائد الفلفل الحار للعظام:

الفلفل الحار يحتوي على الماغنسيوم وهو من المعادن المهمة التي تساعد على تكوين الغضاريف الخاصة بالعظام، كما أنه يساعد على تكوين الكولاجين، فضلاً على أن الفلفل الحار غني بفيتامين ك مما يساعد على الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر.

فوائد الفلفل الحار للقلب:

الفلفل الحار غني بالكابسيسين والتي أثبتت الدراسات أنه يساعد على التقليل من الالتهابات، ويقلل من فرصة الإصابة بالأمراض القلبية، كما أن تناول الفلفل الحار بانتظام يساعد على التقليل من التعرض إلى الوفاة للمصابين بأمراض القلب.

فوائد الفلفل الحار للأعصاب:

الفلفل الحار يحتوي على الكابسيسين والتي لها دور في التقليل من الألم الناتج عن التهاب الأعصاب حيث أنها مادة فعالة لتسكين الألم.

فوائد الفلفل الحار للأمعاء:

يحتوي الفلفل الحار على مضادات الالتهاب التي تساعد على الوقاية من الإصابة بقرحة المعدة، فضلاً على مضادات الأكسدة التي لها دور وقائي من أمراض المعدة.

كما أن مادة الكابسيسين لها القدرة على قتل بكتيريا الملوية البوابية “جرثومة المعدة” والتي تعتبر السبب الرئيسي للإصابة بقرحة المعدة.

فوائد الفلفل الحار للبروستاتا:

بفضل مضادات الأكسدة ومادة الكابسيسين فإن الفلفل الحار كما ذكرت الدراسات المختلفة له دور هام في الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية في البروستاتا ومنع نمو وانقسام الخلايا السرطانية إذا ما تم الإصابة بها.

فوائد الفلفل الحار للشعر:

– يساعد على التقليل من الالتهابات التي تصيب فروة الرأس.

– زيادة تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر.

– السيطرة على تساقط الشعر الناتج عن التوتر، حيث أنه يقلل من إفراز مادة الكانابينويد المسببة لتساقط الشعر عند التعرض إلى التوتر والقلق.

أضرار الافراط في الفلفل الحار:

– عند الإكثار من تناول الفلفل الحار فإنه يتسبب في الإصابة بالالتهابات الجلدية.

– زيادة فرصة الإصابة بالبواسير.

– الشعور بالحموضة طوال الوقت.

– قد يتسبب في الغثيان والشعور بالقيء.

– الإصابة بحساسية العيون.