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القهوة السوداء تساعد على فقدان الوزن … حقيقة أم خرافة؟

منذ 3 دقائق
قهوة

قهوة

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يكثر في البلاد العربية شرب القهوة السوداء، والتي تتمتع بمذاق رائع، إلى جانب فوائدها الصحية المدهشة، وتكثر الشائعات حول قدرة القهوة السوداء على إنقاص الوزن دون تأكيد نهائي.

وأظهرت بعض الدراسات السابقة أن تناول القهوة السوداء باعتدال يقدم العديد من الفوائد الصحية، وفقدان الوزن هو أحدها، لكن، هل تساعدك القهوة حقا على إنقاص الوزن؟

وبحسب موقع “ذا هيلث سايت”، شرح اختصاصي التغذية، سويدال ترينيداد، الذي يعمل كدكتور وكبير مسؤولي التغذية في مشفى هيندوجا “Hinduja” في الهند، تأثير القهوة على الوزن.

القهوة السوداء تقضي على الجوع
تحتوي القهوة السوداء على مادة الكافيين، وهو منبه طبيعي يوقف الإحساس بالجوع، ويزيد من نشاط التمثيل الغذائي إلى جانب زيادة مستويات الطاقة في الجسم.

وعلى الرغم من أنه مثبط طبيعي للشهية، إلا أن اختصاصي التغذية ترينيداد لا يعتقد أنه أفضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد، فتجويع نفسك إلى درجة الدوار ليس أفضل طريقة لفقدان الوزن.

تحتوي على حمض يساعد في إنقاص الوزن

تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك، وهو عنصر أساسي في إنقاص الوزن.

يؤدي وجود حمض الكلوروجينيك إلى إبطاء إنتاج الجلوكوز في الجسم وتقليل إنتاج الخلايا الدهنية الجديدة، وهذا يعني سعرات حرارية أقل في الجسم، مما يعني فقدان الوزن.

لذلك، يمكن أن تساعدك القهوة على إنقاص الوزن إذا قمت بتضمينها في نظامك الغذائي إلى جانب النشاط البدني، ومع ذلك، تحتاج إلى طلب المشورة الطبية قبل تضمينها في نظامك الغذائي.

تنظف معدتك

هل شعرت يوما بالحاجة إلى التبول بعد شرب فنجان من القهوة السوداء؟ يحدث ذلك لاحتوائه على تأثير مدر للبول يؤدي إلى كثرة التبول، يُزعم أنه يمكن أن يساعدك في التخلص من وزن الماء.

لكن وفقا للدكتور ترينيداد “القهوة هي مدر طبيعي للبول يؤدي إلى كثرة التبول، لكنها مجرد تأثير مؤقت، لا يوجد دليل يثبت أن القهوة تساعدك على التخلص من وزن الماء”.
لماذا لا تعتمد على القهوة السوداء لفقدان الوزن؟

تحفز القهوة النظام وتجعلك تشعر بمزيد من اليقظة، وهي منخفضة السعرات الحرارية ولا تزيد الوزن، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يكون له رد فعل سلبي على الجسم لأنه يستنزف إمداد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن.

كما أن القهوة ليس خيارا جيدا لمن يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن القهوة تزيد من معدل ضربات القلب إلى حد ما.

ويجب أن تؤخذ عوامل مثل النظام الغذائي والظروف الصحية في الاعتبار قبل دمج القهوة في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

ومع ذلك، لا تعتمد على القهوة لفقدان الوزن لأنها وحدها لا يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد، علاوة على ذلك، يمكن أن تشعرك القهوة بالجفاف وتسبب تقلصات العضلات والألم، حاول تضمين شيء يرطب النظام مثل الماء أو ماء الجير أو الماء الذي يحتوي على إلكتروليت.

في الختام، القهوة السوداء ليست الخيار الأفضل إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، ففي حين أن تناول فنجان من القهوة السوداء ليس ضارا، إلا أن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب لديك العديد من المشاكل، والطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة البدنية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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