الكمامات تعود للسعودية ولكن ليست لمواجهة كورونا!

طلبت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، من المواطنين والمقيمين المصابين بأحد الأمراض التنفسية بالعودة لارتداء الكمامة من جديد.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، (الأحد 6-11-2022)، على “أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالأنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم”، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة إن قناع الوجه يعد “الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية، خصوصا أثناء التواجد في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة”.

في الشهر الماضي، أكدت وزارة الصحة السعودية ارتفاع حالات العدوى بفيروس الإنفلونزا الموسمية، حيث وجهت نصائح بضرورة الوقاية عن طريق عدة خطوات ومنها ارتداء أقنعة الوجه التي كانت إجبارية خلال فترة وباء كوفيد-19 في كثير من البلدان ومنها السعودية.

وشددت الوزارة على أهمية تلقي اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية خلال هذه الفترة التي يزيد فيها من انتشار الفيروسات المسببة لها.

كما حذرت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، من زيادة متوقعة لحالات الإصابة ببعض الأمراض التنفسية وفيروس كورونا، مع دخول فصل الشتاء، فيما كشفت وزارة الصحة عن مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية والتي قد تصل إلى “الوفاة”.

وتتم عمليات الرصد للأمراض التنفسية بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حاليا بالمملكة يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 وH3N2، حسب بيان “وقاية”.