الكيتو دايت... إليكم إيجابيات وسلبيات هذا النظام

يلاقي نظام الكيتو مؤخراً شعبية كبيرة خصوصاً عند المقبلات على الزواج، لقدرته على تخليص الجسم من الكيلوغرامات الزائدة بسرعة كبيرة ولفوائده الصحية الاخرى التي أثبتتها الدراسات خصوصا لناحية اتباعه كنظام علاجي لمرضى السرطان.

توضح اخصائية التغذية مروة شامية في حديث خاص لـ”هي” بأن هذا النظام يعتمد بنسبة 75% على تناول الدهون، و20% على البروتينات و5% على النشويات.

أما سر هذا النظام فيكمن بحسب شامية، بأن الجسم عادة يأخذ طاقته من السكر والنشويات، وعندما يتم إلغاء هذين المكونين من النظام الغذائي، فإن نسبة الانسولين تنخفض جداً ويبدأ الجسم بالبحث عن مصدر ثاني للطاقة، فيلجأ الى تكسير الدهون والاحماض الامينية من داخل الكبد لينتج نوع جديد من الطاقة تسمى الأجسام الكيتونية Ketone Bodies ويدخل حينها الجسم في الحالة الكيتوزية.

أعراض الدخول بالحالة الكيتوزية

تنصح شامية العروس بالتنبه جيدا لبعض الأعراض التي ستظهر عليها بعد اتباعها لهذا النظام الغذائي، والتي يجب أن لا تستمر أكثر من أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وهي:

– الشعور بالدوخة والتعب والارهاق.

– وجع بأطراف الجسم.

– الشعور بالقلق وقلة النوم.

– الشعور بالاكتئاب.

– صداع نصفي.

– اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل الإكتام القوي او الاسهال القوي وقد تنقطع احيانا الدورة الشهرية جراء هذا النظام.

كل هذه العوارض غير مقلقة اذا لم تستمر لأكثر من اسبوعين وإذا لاحظت العروس أنها تجاوزت هذه المدة فيجب حينها التوقف عن اتباع هذا النظام فوراً.

شروط تطبيق هذا النظام

تؤكد أخصائية التغذية مروة شامية أهمية هذا النظام للعروس التي ترغب بخسارة وزنها بشكل سريع جدا قبل الزفاف، خصوصا اذا كان سمينة، مشيرة الى ضرورة أن تبدأ به قبل 3 اشهر من الزفاف تقريبا لأن هذا يؤثر على صحتها ويسبب لها اعراضا جانبية. كذلك يجب ان يتم الخضوع له تحت اشراف اخصائية تغذية.

وتشير شامية الى ضرورة امتناع العروس عن اللجوء الى هذا النظام في حال كانت تعاني من بعض المشاكل الصحية مثل مشاكل المرارة او القلب او السكري وغيرها.

كما أن الخضوع لهذا النظام، بحسب شامية، يتطلب من العروس اجراء فحوصات طبية معينة تحددها لها اخصائية التغذية، تتعلق بعضها بوظائف الكبد ومعرفة مستوى السكري والضغط في الجسم، وغيرها، وعلى ضوء النتيجة يتم السماح بالخضوع لهذا النظام أو عدمه.

نظام الكيتو دايت

عند الخضوع لنظام الكيتو دايت فإنه يجب على العروس ان تشرب ليترين الى ثلاثة من الماء يوميا، وتناول المكملات الغذائية من الفيتامينات لأن الفاكهة ممنوعة خلال فترة الرجيم.

وتنصح شامية العروس التي ترغب باتباع هذا النظام ان تبدأ قبل تطبيقه بالصيام ثلاثة ايام على ان يحتوي الافطار على كميات قليلة من النشويات لمنع افتعال الصدمة للجسم مباشرة خلال البدء بتطبيق هذا النظام، فتخف تلقائيا الاعراض التي تم ذكرها في أول أسبوعين.

المسموحات والممنوعات في هذا النظام

تشير شامية الى ان المسموحات بهذا النظام هو كل اللحوم على انواعها والدحاج والاسماك، والدهون المفيدة مثل زيت الزيتوت وزبدة الفول السوداني واللوز، والمكسرات مثل الجوز واللوز والخضار الروكا الخس الخيار الفليفلة، الباذنجان. كذلك يُسمح بتناول الاجبان والالبان بكل أنواعها.

أما الممنوعات فهي السكريات والنشويات مثل الأرز الابيض، القمح، الشعير، المعكرونة، البطاط والملفوف والجزر، والبطاطا والفاصولياء والبقوليات مثل الحمص والفول.

ايجابيات وسلبيات هذا النظام

من ايحابيات هذا النظام انه يساعد في تخسيس الوزن بشكل سريع وكبير، كما أنه يُعد مهم جدا بالنسبة للعروس التي تعاني من تكيس المبايض. أما سلبياته فتكمن في خلق مشكلة الحصى في الكلى الى جانب مشاكل اخرى. أما مدة تطبيق هذا النظام فيجب ان لا تتعدى الثلاثة أشهر.

وتنصح شامية العروس بأن تحافظ على الوزن الذي اكتسبته قبل الزفاف من خلال اتباع نظام غذائي صحي، لأن الوزن الذي خسرته جراء نظام الكيتو لن يكون على المدى الطويل وستستعيده بشكل طبيعي عند التوقف عنه.