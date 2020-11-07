المكونات الحارة في الكاري مرتبطة بتخفيض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

يصنف الكاري من البهارات التي تحتوي على الكثير من الفوائد الهامة للجسم، لا سيما أنه يقي من مختلف الأمراض الخطيرة على الصحة، وفي هذا الإطار نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا ترجمه لكم موقع “صوت بيروت انترناشونال” تناول بشكل مفصل فوائد الكاري العظيمة وقدرته على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان، وجاء فيه”…

قام البريطانيون باستهلاك الكاري للراحة خلال فترة الوباء.

أظهر استطلاع للرأي أن طلبات الوجبات السريعة الهندية تضاعفت بعد تفشي كوفيد-19.

والخبر السار هو أنه عندما يتم اختياره بحكمة ، يمكن أن يكون الكاري منشط ساخن لجسمك.

يقول الخبراء أن المكونات الحارة يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بكل شيء من السرطان إلى أمراض القلب.

فكيف تجني الفوائد الصحية دون أن تتراكم عليك الكيلوجرامات؟ هذه نصائح ساخنة حول كيفية خفض السعرات الحرارية والدهون عندما يتعلق الأمر بالمطبخ الناري.

كمقدّمة: السمبوسة المقلية والبصل bhajis ، وهي غنية بالدهون والسعرات الحرارية. اختر أي مكون رئيسي مثل دجاج تكا أو ببساطة انتقل مباشرة إلى الوجبة الرئيسية.

لا يوجد شيء ألذ من بعض الصلصات لبدء وجبتك. حاول أن تلتزم بواحدة أو اثنتان من البابادومات المقلية ، بمعدل 60-100 سعرة حرارية في المرة الواحدة ، واذهب إلى خيار صلصة ريتا ذات السعرات الحرارية المنخفضة أو مخلل الجير الساخن ، بدلاً من صلصة المانجو السكرية.

عندما يتعلق الأمر بالأطباق الرئيسية ، حاول تجنب الكاري الكريمي ، مثل ماسالا وباساندا ، المليئة بالسعرات الحرارية والدهون. اختر الأطباق القائمة على الطماطم ، مثل rogan josh ، أو الأطباق الأكثر جفافاً ، مثل bhuna.

ببساطة إنّ تبديل korma بـ jalfrezi يمكن أن يخفض السعرات الحرارية إلى النصف. دجاج تكا ماسالا يمكن أن يأتي بأكثر من 1000 سعرة حرارية. لذلك اختر تندوري الدجاج في الفرن بدلاً من ذلك.

إذا كنت تختار طبقاً كريمياً ، فحاول التمسك بتناول اللحم ، ضعه على طبقك واترك بعض الصلصة على جنب. إنّ اختيار الأسماك ، مثل القريدس أو سمك القد ، واللحوم البيضاء ، مثل الدجاج ، يميل إلى أن يكون أكثر صحياً من كاري اللحم الأحمر الأكثر بدانة-لحم البقر ولحم الخنزير واللحم الضان.

إذا تمكنت حاسة التذوق لديك من التحمّل ، اطلب كاري أكثر سخونة ، مثل مدراس أو فيندالو. هذه حارة جداً. عليك أن تأكلها ببطء أكثر وستميل إلى تناولها بشكل أقل. وبالمثل ، إذا كنت تصنع الكاري في المنزل ، أضف الكثير من رقائق الفلفل الحار.

وقد أظهرت الأبحاث أنها تحتوي على مادة حارة تسمى capsaicin ، والتي يمكن أن تعزز عملية الأيض الخاص بك لمساعدتك على حرق المزيد من الدهون.

يمكن أن يساوي أرز بيلاو المطبوخ في الزيت، 600 سعرة حرارية لكل جزء. بادله بالأرز المسلوق واحفظ 300 سعرة حرارية- هذا ما يعادل المشي لمدة ساعة – بالإضافة إلى حوالي 30 جرام من الدهون.

يمكن أن يؤدي ي طلبك للبرياني ، الذي يتضمن الأرز كجزء من الوجبة ، إلى خفض مستوى السعرات الحرارية والدهون.

لماذا لا تجرب في المنزل بعض الأرز البني الغني بالألياف مع الكاري من أجل التغيير ؟

قد يبدو خبز نان فكرة جيدة ، ولكن يمكن أن يحتوي كل واحد على أكثر من 400 سعرة حرارية و 12 جم من الدهون ، خاصة إذا كان محشواً بالجبن أو sultanas.

وفر 50 سعرة حرارية عن طريق اختيار واحد عادي ، أو اطلب chapati ، الذي يحتوي فقط على حوالي 115 سعرة حرارية وأقل من 1جم من الدهون.

اطلب بعض الأطباق الجانبية من الخضروات. ليس فقط لأنها معبأة بالفيتامينات والمعادن ، ولكن شيء يشبه Dal يحتوي على الكثير من البروتين والألياف للمساعدة في إشباعك.

يعد صنع كاري الخضروات في المنزل طريقة رائعة لاستخدام بقايا الطعام – ما عليك سوى إضافة الكثير من التوابل للنكهة. يمكن أن تساعدك الكاري محلية الصنع أيضاً على خفض مستويات الملح- وهو أمر رائع لضغط الدم.