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المناعة ضد كورونا تبقى في الجسم لمدة 6 أشهر

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 8:11 مساءً
الدراسات متواصلة لفك لغز كورونا

الدراسات متواصلة لفك لغز كورونا

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خلصت دراسة حديثة إلى أن نوعا من المناعة التي يفرزها الجسم ضد فيروس كورونا المستجد يبقى موجودا لمدة تصل إلى ستة أشهر .

وتوصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن نوعا من المناعة في جسم الإنسان، ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، يبقى موجودا لدى معظم البالغين بعد 6 أشهر من الإصابة الأولية بالفيروس. وقال الباحثون إن هذا يشير إلى أن الذاكرة الخلوية القوية ضد الفيروس تستمر إلى نصف عام على الأقل.

وأجرى الدراسة اتحاد المناعة ضد فيروس كورونا بالمملكة المتحدة (UK-CIC) والصحة العامة في إنجلترا (Public Health England) وصندوق “إن إتش إس” (NHS) التابع لجامعة مانشستر. ونشرت نسخة أولية منه (pre-print) على موقع بيوأركايف bioRxiv، ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران.

وتم العثور على المناعة الخلوية “الخلايا التائية” (Cellular ( cell) immunity) لفيروس كورونا المستجد “اسمه العلمي سارس كوف-2” (Sars cov- 2) بعد 6 أشهر لدى الأفراد الذين أصيبوا بالمرض ولم يدخلوا المستشفى.

ووجد الباحثون استجابات قوية للخلايا التائية لببتيدات فيروس كورونا في هذه المرحلة الزمنية بجميع المشاركين بعد إصابتهم بكوفيد-19، والتي كانت بدون أعراض أو أعراض معتدلة، وذلك وفق بيان صادر عن اتحاد المناعة ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

ويوضح الرسم في الأسفل 9 من أبرز أعراض فيروس كورونا، ولمعرفة القائمة التفصيلية لأعراض عدوى كورونا.

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