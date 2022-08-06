الموافقة على أول علاج للبهاق

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول كريم موضعي لعلاج البهاق، ويعتبر هذا العلاج الأول من نوعه إذ لا يوجد أي علاج موضعي للبهاق موافق عليه ومسجل من قبل، والموافقة على هذا الدواء المسمى أوبزيلورا تعتبر منعطفاً وحدثاً هاماً لمرضى البهاق.

هذا وقد تم الموافقة على استخدامه باستمرار مرتين يومياً على المناطق التي يظهر فيها البهاق بحيث لا تتجاوز 10% من مساحة الجسم الكلية، وبشرط أن يفوق عمر المريض 12 عاماً. أما بالنسبة لمدة الاستخدام فقد يحتاج المريض إلى استخدامه أكثر من 24 أسبوعاً حتى يحصل على نتائج مرضية.

منحت إدارة الغذاء والدواء موافقتها بناءً على نتائج دراسات سريرية أجريت على أكثر من 600 شخص، إذ تحسن البهاق لدى 30% من المرضى بنسبة تفوق 75% بعد الاستخدام المتواصل مدة 24 أسبوعاً، بينما تحسن 50% من المرضى بعد استخدامهم للكريم الموضعي مدة 52 أسبوعاً.

يعلق الطبيب ديفيد روزمارين من مركز تافتس الطبي في بوستن في بيان صحفي “نرحب بهذا العلاج الدوائي الذي سيساعد المرضى المصابين بالبهاق غير القطعي على تخفيف التصبغات التي سببها البهاق وعلاجها”.