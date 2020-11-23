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النباتيون “أكثر عرضة” لمخاطر الكسور في العظام

منذ 6 دقائق
صورة أشعة - تعبيرية

صورة أشعة - تعبيرية

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص النباتيين، الذين يعتمدون على أنظمة غذائية نباتية فقط ، هم أكثر عرضة للكسور في العظام من أولئك الذين يأكلون اللحوم.

وفقا للدراسة التي أجراها علماء في جامعة أكسفورد البريطانية ونشرتها صحيفة “ديلي ميل”، فإن الأشخاص الذين يعتمدون على النبات في نظامهم الغذائي أكثر عرضة للكسور على مستوى العظام بنسبة تصل لـ 43 في المئة من الأشخاص الذين لديهم نمط غذائي اعتيادي، وترتفع هذه النسبة على مستوى العظام الرئيسية لتصل إلى 59 في المئة.

وجدت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 55 ألف شخص من الرجال والنساء، أن النباتيين أيضا معرضون لكسور على مستوى عظمة الفخذ بشكل أكبر من آكلي اللحوم بنسبة 25 في المئة.

يفسر العلماء هذه الظاهرة إلى أن عظام النباتيين أضعف؛ لأنهم لا يتناولون منتجات الألبان كالحليب والجبن والتي تعطي جسم الإنسان الكالسيوم، حيث تؤثر هذه المادة على كثافة العظام، تحديدا في سن البلوغ.

وتابع العلماء المشاركين في الدراسة على مدى 18 عاما تقريبا، تعرضوا خلالها لما يقرب من 4000 كسر، وفقا لسجلات المستشفيات وشهادات الوفاة.

المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور تامي تونغ يؤكد أن النباتيين كتلة الجسم لديهم أقل من أولئك الذين يأكلون اللحوم بشكل طبيعي، كما أن كميات الكالسيوم والبروتين لديهم أقل، مما يجعلهم معرضين لخطورة عالية من الكسور في عدة مواقع.

وأضاف تونغ: “على الأشخاص التأكد من حصولهم على مستويات كافية من الكالسيوم والبروتين، والحفاظ على وزن صحي للجسم دون زيادة أو نقصان”.

    المصدر :
  • الحرة

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