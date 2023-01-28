النوم على البطن.. 5 أضرار ستلحق بك نتيجة هذه العادة

يتساءل البعض عن سبب الشعور ببعض الآلام بعد الاستيقاظ من النوم، رغم الحصول على قدر كاف من النوم، ولعل مفتاح الإجابة هنا، هو في البحث عن وضعية النوم التي يتخذها كل شخص منا.

ولعل من أكثر من الوضعيات التي تسبب آلاماً وأعراضاً سيئة على جسم الإنسان، هي وضعية النوم على البطن طول الليل، والتي اعتاد عليها البعض متجاهلين كم الأضرار الذي قد تسببه.

ووفقاً لموقع “كل يوم معلومة طبية”، قد تتسبب هذه الوضعية في شعورك بعدد من الأعراض مثل الصداع، وآلام الذراعين، وآلام الكتف، هذا بجانب عدد من المشاكل الصحية الأخرى، والتي تتمثل في:

1- يضر بالعمود الفقري يؤدي النوم في هذه الوضعية إلى هبوط العمود الفقري والضغط على البطن أثناء النوم بسبب وزنه، هذا الوضع قد يؤدي إلى تقوس العمود الفقري، هذه الوضعية تجعلك تشعر بالقلق، بل وقد تتسبب في إيقاظك في منتصف الليل نتيجة ما تشعر به من ألم. قد يقوم العمود الفقري بالضغط على باقي عظام الجسم نتيجة الضغط الواقع عليه، مما يزيد من شعورك بالألم، بل قد يؤدي الضغط الواقع على العمود الفقري إلى الضغط على الأعصاب بسبب اتصالها بعمودك الفقري، غالباً ما يؤدي النوم في هذه الوضعية إلى الشعور بالألم عند الاستيقاظ صباحاً.

2- يضر بالرقبة قد لا يظهر تأثير هذه الوضعية على الرقبة سريعاً، ولكنه يظهر مع الاستمرار على هذه الوضعية لفترة، فأنت تحتاج إلى إمالة رأسك أثناء النوم من أجل التنفس، هذا قد يؤدي إلى التأثير على وضعية الرقبة، وإصابتها بالانزلاق الغضروفي، الذي يؤدي لشعورك بالألم.

3- يؤدي لظهور التجاعيد عند النوم على هذه الوضعية تحتاج إلى النوم على أحد جانبي الوجه، مما يؤدي للضغط على الجلد الموجود بالمنطقة، ومع استمرار الضغط طوال الليل، واستمرار الأمر لفترة تبدأ التجاعيد بالظهور.

4- اضرار النوم على البطن للحامل قد يؤدي الأمر إلى الشعور بحالة من عدم الراحة خلال النوم، مما يؤدي إلى عدم قدرتك على النوم، وبالتالي إصابتك بعدد من المشاكل الصحية، فقد يؤدي إلى زيادة خطر الولادة المتعسرة، كما يمكن أن يزيد من خطر اكتئاب ما بعد الولادة، وبسبب هذه الأضرار قد يتساءل البعض هل النوم على البطن يسبب موت الجنين؟ الإجابة هي لا، ولكنه قد يؤدي إلى ولادة الجنين بصورة مبكرة.

ولهذا السبب ينصح الأطباء بالنوم على الجانب الأيسر، وذلك لأن هذه الوضعية تساعد على تحسين مرور الدم إلى الطفل، كما تخفف الضغط على الكبد، وتساعد في وصول الدم للقلب بصورة أفضل.

5- النوم على البطن للرضع قد يؤدي النوم في هذا الوضع إلى زيادة احتمالية إصابة الرضع بما يعرف باسم متلازمة موت الرضيع المفاجئ، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام، وبالرغم أن الأسباب غير واضحة إلا أن هناك دراسات تشير إلى أن السبب قد يرجع إلى احتمالية انسداد مجرى التنفس وزيادة معدل ثاني أكسيد الكربون في الجسم. كما أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى استنشاق الرضع للزفير مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم الداخلية، وهي من أسباب حدوث متلازمة موت الرضيع، كما أن الاستلقاء على البطن قد يتسبب في خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب لدى الرضع.