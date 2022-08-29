الى الرجال.. احذروا هذه المستحضرات لحلاقة الذقن

ينبغي أن يحتوي مستحضر العناية بالبشرة بعد الحلاقة على مواد مرطبة ومهدئة مثل خلاصة الهاماميليس أو الألو فيرا أو البانثينول.

وأوصت مجلة “أوكو تست” الرجال بالابتعاد عن مستحضرات حلاقة الذقن المحتوية على مادة “بوتيل هيدروكسي تولوين” (BHT)؛ نظرا لأنه يُشتبه في أنها قد تؤثر بالسلب على وظيفة الغدة الدرقية.

ومن ناحية أخرى، أوصت المجلة الألمانية الرجال بحلاقة الذقن في اتجاه نمو الشعر، وذلك لتجنب تهيج البشرة بعد الحلاقة.

كما أكدت المجلة أيضا على أهمية العناية الجيدة بالبشرة بعد الحلاقة من خلال استعمال مستحضر عناية يخلو من الكحول والمواد العطرية للحيلولة دون تهيج البشرة.