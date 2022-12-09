اليكم التأثير الإيجابي لتعلم العزف على آلة موسيقية

أظهرت دراسة جديدة، نشرها باحثون في جامعة باث الأسترالية، التأثير الإيجابي لتعلم العزف على آلة موسيقية على قدرة الدماغ على معالجة المشاهد والأصوات، وتوضح كيف يمكن أن تساعد أيضًا في رفع الحالة المزاجية، وفقاً لما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن الدورية الأكاديمية Nature Scientific Reports.

كما أوضح فريق الباحثين كيف أن المبتدئين، الذين درسوا البيانو لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع على مدار 11 أسبوعًا، حصلوا على نتائج إيجابية وتحسينات كبيرة في التعرف على التغيرات السمعية والبصرية في البيئة، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الشعور بالاكتئاب والتوتر والقلق.

وشملت الدراسة 31 مشاركًا بالغًا قاموا بالتدريب على عزف موسيقي أو الاستماع للموسيقى أو مجموعة تحكم.

فقد تم توجيه المشاركين الذين لم يسبق لهم خوض تجارب التدريب الموسيقي لإكمال جلسات تدريب أسبوعية مدتها ساعة واحدة، إما مجموعة التحكم أو المشاركين الذين سبق لهم التدرب على الموسيقى فكان عليهم إما الاستماع إلى الموسيقى أو القيام بالتدريب على عزف الموسيقى في المنزل.

واكتشف الباحثون أنه في غضون أسابيع قليلة من بدء الدروس، تم تحسين قدرة الأشخاص على معالجة المعلومات متعددة الحواس، أي باستخدام البصر أو السمع.

امتدت هذه التحسينات متعددة الحواس إلى ما وراء القدرات الموسيقية، من خلال التدريب الموسيقي، أصبحت المعالجة السمعية والبصرية للأشخاص أكثر دقة عبر المهام الأخرى أظهر أولئك الذين تلقوا دروس العزف على البيانو دقة أكبر في الاختبارات، حيث طُلب من المشاركين تحديد ما إذا كانت “أحداث” الصوت والرؤية قد حدثت في نفس الوقت.

كما تجاوزت النتائج التحسينات في القدرات المعرفية، حيث أظهرت أن المشاركين قلت لديهم أيضًا درجات الاكتئاب والقلق والتوتر بعد التدريب مقارنة بما قبله.

ويرجح الباحثون أن التدريب الموسيقي يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية، وتُجري حاليًا أبحاث أخرى لاختبار ذلك.

من جانبها، أوضحت اختصاصية علم النفس المعرفي والموسيقى دكتورة كارين بيتريني من قسم علم النفس بجامعة باث قائلة “إن العزف والاستماع إلى الموسيقى غالبًا ما يجلب الفرح لحياتنا، ولكن مع هذه الدراسة كنا مهتمين بمعرفة المزيد عن التأثيرات المباشرة التي يمكن أن تتسبب فيها فترة قصيرة من تعلم الموسيقى على قدراتنا المعرفية”.

وأضافت دكتورة بيتريني أن تعلم العزف على آلة مثل البيانو يعد مهمة معقدة: فهو يتطلب من الموسيقي قراءة النوتة الموسيقية وتوليد الحركات ومراقبة التغذية المرتدة السمعية واللمسية لضبط أفعالهم الإضافية.

أما من الناحية العلمية، فتجمع العملية بين الإشارات المرئية والسمعية وتؤدي إلى تدريب متعدد الحواس للأفراد، مما يعني أن هناك تأثيرا إيجابيا كبيرا على كيفية معالجة الدماغ للمعلومات السمعية والبصرية حتى في مرحلة البلوغ عندما تنخفض مرونة الدماغ، بحسب بيتريني.