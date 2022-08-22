اليكم الطريقة الأكثر صحة لتناول البطاطا

البطاطا من الخضراوات متعددة الاستخدامات، هناك العديد من الطرق لطهيها، بالإضافة إلى العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنك إضافتها إليها، توفر البطاطا العديد من الفوائد الغذائية التي يمكن أن تساعد جسمك بأكثر من طريقة، على الرغم من أن البطاطا يمكن أن تقدم قيمة غذائية لوجبتك، يجب أن تكون حريصًا بشأن كيفية تناولها، فإن الطريقة الأكثر صحة لتناول البطاطا هي ترك القشرة عليها وخبزها، وفقا لما نشره موقع “eatthis”.

أفضل طريقة لتناول البطاطا هي خبزها بالقش، البطاطا المخبوزة لا تضيف سعرات حرارية إضافية مثل القلي أو التحميص بالزيت، ترك القشرة على البطاطا يجلب مغذيات إضافية للطعام، على سبيل المثال، قشرة بطاطا واحدة، حوالي 58 جرامًا، توفر 4.5 جرام من الألياف، و 332 ملليجرام من البوتاسيوم (وهو مصدر جيد للبوتاسيوم في قيمتك اليومية) هذا يعني أن نصف الألياف الكلية من البطاطا المتوسطة تأتي من القشرة.

البطاطا هي واحدة من الخضار المفضلة للجميع، إنها مليئة بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي، تحتوي البطاطا المتوسطة الحجم على حوالي 110 سعرات حرارية مما يجعل البطاطا خيارًا صديقًا للنظام الغذائي.

البطاطا من الأطعمة النشوية التي يجب أن تكون أيضًا جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي، لأنها مصدر جيد للكربوهيدرات، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Nutrients، بصرف النظر عن حقيقة أن البطاطا يمكن أن تسهم في المدخول المطلوب من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة، أشارت الدراسات أيضًا إلى أن تناول البطاطا يتطلب طاقة أقل بدلاً من تناول المكرونة أو الأرز لذلك، يُقترح أن تكون البطاطا جزءًا من نظام غذائي متوازن.

من المهم ملاحظة أنه ليس كل طريقة تأكل بها البطاطا ستكون صحية، حتى المخبوزة مع القشر يمكن أن يكون لها عيوبها، عليك في الغالب أن تكون حذرًا بشأن ما تتناوله معها، تضيف بعض الإضافات القليل من القيمة الغذائية والكثير من السعرات الحرارية الإضافية، لذلك من المهم اختيار الطبقة التي ستجعلك تشعر بالشبع ولن تفسد أيضًا قيمة البطاطا الغذائية.