اليكم بعض النصائح لتعزيز صحة القناة الهضمية خلال فصل الشتاء

عند التفكير في فصل الشتاء، يتخيل معظمنا أنفسنا نتحاضن في بطانية ونستمتع بالشوكولاتة الساخنة والبسكويت، وغالبًا ما ينتهي الأمر بالناس إلى الإفراط في تناول الأطعمة المريحة مما يؤدي إلى إحداث فوضى في جهازهم الهضمي.

قال الدكتور روي باتانكار، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: “هذا هو السبب في أن غالبية الناس يعانون من ضائقة معوية ومشاكل في القناة الهضمية خلال الأشهر الباردة”.

وأضاف الدكتور باتانكار أن صحة الأمعاء هي أساسًا توازن الكائنات الحية الدقيقة في الجهاز الهضمي وبالتالي، فإن الحفاظ على التوازن المناسب لهذه الكائنات الدقيقة وإدارة صحة الأمعاء هو مفتاح الرفاه العام ومن ثم، فإن الحاجة إلى ساعة للعناية بالأمعاء عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “indianexpress”، قال الخبير بعض النصائح لتعزيز صحة القناة الهضمية في فصل الشتاء.

ـ تجنب تناول الأطعمة الباردة والنيئة: سيكون من الصعب على الجسم تكسير الأطعمة الباردة والنيئة لأنها يمكن أن تسبب ضعف الدورة الدموية، ويكون التمثيل الغذائي للفرد بطيئًا أيضًا خلال فصل الشتاء، لذا من الأفضل الإقلاع عن تناول السلطات.

ـ من الضروري اختيار ممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة على أساس يومي، ويمكنك ممارسة تمارين القوة واليوغا والمشي في المنزل.

ـ تجنب الأطعمة المصنعة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لديك تحت السيطرة، وستحتاج أيضًا إلى تقليل السكر والأطعمة المصنعة، وسوف يبطئ الطعام غير المرغوب فيه من عملية الهضم ويؤدي إلى الانتفاخ.

ومن الأفضل اتباع عادات الأكل الصحية، وتناول الفواكه الطازجة والخضروات المطبوخة والحبوب الكاملة والبقول والعدس والبذور.

ـ عندما تنخفض درجة الحرارة فجأة، يميل تناول السوائل أيضًا إلى الانخفاض، شرب كمية كافية من الماء يساعد على التخلص من جميع السموم في الجسم، تجعل أمعائك مرور الطعام أكثر صعوبة إذا كان يعاني من الجفاف، قال الدكتور باتانكار: “حاول أن تحصل على ما يكفي من السوائل”.

ـ ابق خاليًا من الإجهاد عن طريق ممارسة اليوغا والتأمل، فمن غير المنطقي أن يؤثر الإجهاد سلبًا على الجهاز الهضمي، وحاول التخلص من التوتر عن طريق القيام بالأنشطة التي تحبها.

قال الدكتور باتانكار: “يمكنك اختيار الرسم أو الاستماع إلى الموسيقى أو تعلم لغة أو مهارة جديدة”.