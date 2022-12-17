السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليكم بعض النصائح لتعزيز صحة القناة الهضمية خلال فصل الشتاء

منذ 40 دقيقة
أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمي

أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمي

A A A
طباعة المقال

عند التفكير في فصل الشتاء، يتخيل معظمنا أنفسنا نتحاضن في بطانية ونستمتع بالشوكولاتة الساخنة والبسكويت، وغالبًا ما ينتهي الأمر بالناس إلى الإفراط في تناول الأطعمة المريحة مما يؤدي إلى إحداث فوضى في جهازهم الهضمي.

قال الدكتور روي باتانكار، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: “هذا هو السبب في أن غالبية الناس يعانون من ضائقة معوية ومشاكل في القناة الهضمية خلال الأشهر الباردة”.

وأضاف الدكتور باتانكار أن صحة الأمعاء هي أساسًا توازن الكائنات الحية الدقيقة في الجهاز الهضمي وبالتالي، فإن الحفاظ على التوازن المناسب لهذه الكائنات الدقيقة وإدارة صحة الأمعاء هو مفتاح الرفاه العام ومن ثم، فإن الحاجة إلى ساعة للعناية بالأمعاء عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “indianexpress”، قال الخبير بعض النصائح لتعزيز صحة القناة الهضمية في فصل الشتاء.

ـ تجنب تناول الأطعمة الباردة والنيئة: سيكون من الصعب على الجسم تكسير الأطعمة الباردة والنيئة لأنها يمكن أن تسبب ضعف الدورة الدموية، ويكون التمثيل الغذائي للفرد بطيئًا أيضًا خلال فصل الشتاء، لذا من الأفضل الإقلاع عن تناول السلطات.

ـ من الضروري اختيار ممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة على أساس يومي، ويمكنك ممارسة تمارين القوة واليوغا والمشي في المنزل.

ـ تجنب الأطعمة المصنعة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لديك تحت السيطرة، وستحتاج أيضًا إلى تقليل السكر والأطعمة المصنعة، وسوف يبطئ الطعام غير المرغوب فيه من عملية الهضم ويؤدي إلى الانتفاخ.

ومن الأفضل اتباع عادات الأكل الصحية، وتناول الفواكه الطازجة والخضروات المطبوخة والحبوب الكاملة والبقول والعدس والبذور.

ـ عندما تنخفض درجة الحرارة فجأة، يميل تناول السوائل أيضًا إلى الانخفاض، شرب كمية كافية من الماء يساعد على التخلص من جميع السموم في الجسم، تجعل أمعائك مرور الطعام أكثر صعوبة إذا كان يعاني من الجفاف، قال الدكتور باتانكار: “حاول أن تحصل على ما يكفي من السوائل”.

ـ ابق خاليًا من الإجهاد عن طريق ممارسة اليوغا والتأمل، فمن غير المنطقي أن يؤثر الإجهاد سلبًا على الجهاز الهضمي، وحاول التخلص من التوتر عن طريق القيام بالأنشطة التي تحبها.

قال الدكتور باتانكار: “يمكنك اختيار الرسم أو الاستماع إلى الموسيقى أو تعلم لغة أو مهارة جديدة”.

    المزيد من الصحة

    آلام الظهر- تعبيرية
    هذه 7 أسباب قد تجعلك تعاني من آلام الظهر أثناء التنفس
    حلوى
    ماذا ينقص الجسم عندما نشتهي الحلويات؟
    البرتقال
    دراسة: تناول عصير البرتقال على الريق يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!