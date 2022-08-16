اليكم بعض النصائح للحد من وقت الشاشة عند الأطفال

أظهرت الأبحاث أن الوقت المفرط الذي يقضيه الشخص في مشاهدة التلفاز ولعب ألعاب الفيديو واستخدام أجهزة الكمبيوتر يؤدي إلى ضعف اللياقة البدنية في وقت لاحق من الحياة، وزيادة الوزن، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لتقليل وقت الشاشة للأطفال، بحسب موقع “Health”.

نصائح للحد من وقت الشاشة عند الأطفال

1. إفساح المجال للعب:

قم بتخصيص مساحة خالية من العوائق من غرفة المعيشة أو غرفة اللعب أو المطبخ، في منزلك حتى تكون لديهم مساحة من اللعب بعيداً عن التكنولوجيا.

2. مكافأة وتشجيع السلوك النشط:

يجب أن تكافئ طفلك على أي سلوك يتضمن نشاط بدنى وحركة يقومون به، حيث ينجذب الأطفال بشكل طبيعي للحركة ويريدون الركض إنهم يميلون إلى الجري خلف حيوانهم الأليف، والرقص على موسيقاهم المفضلة.

3. تحديد وقت شاشة الفيديو:

يجب على الآباء تقليص الوقت الذي يقضيه أطفالهم في الترفيه أمام الشاشة (التلفزيون والكمبيوتر وألعاب الفيديو) إلى ساعتين كحد أقصى يوميًا.

لا تضع جهاز تلفزيون في غرفة نوم طفلك، ولا تشاهد التلفاز أثناء العشاء، وأغلق أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المماثلة داخل غرفة المعيشة الخاضعة للإشراف للحد من استخدام التكنولوجيا.

4. كن قدوة جيدة:

يحاول الأطفال أن يقلدوا الأب والأم بشكل دائم، وستساعدهم أفعالك وسلوكك على تطوير شعور عام بالنشاط الصحي طوال حياتهم، اجعل أطفالك ينشطون أيضًا حتى تتمكن أنت وهم من جعلها أولوية.

5. دع أطفالك يجربون الأشياء:

قد يجبر الآباء أطفالهم على المشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة التي لا يرغبون حقًا في المشاركة فيها إذا سمحت لهم بتجربة أشياء جديدة، فقد يكتشفون حب اليوجا التي ستجعلهم يشعرون بالحماس تجاه التمرين.

6. ابحث عن طرق بديلة للنشاط:

بدلاً من ألعاب الفيديو النموذجية، جرب شيئًا آخر مثل اذهب في نزهة مع كلبك الأليف أو حتى زراعة النباتات بصحبة أطفالك.