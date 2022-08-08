الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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اليكم ما هي أعراض كسل العين عند الاطفال

منذ ساعة واحدة
كسل العين لدى الاطفال- تعبيرية

كسل العين لدى الاطفال- تعبيرية

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كسل العين أو الحول مشكلة في العين تبدأ في الطفولة المبكرة، وهو السبب الأكثر شيوعًا لمشاكل الرؤية عند الأطفال، يحدث ذلك عندما لا تعمل عين واحدة بشكل صحيح مع الدماغ، لذا يفضل الدماغ العين التي تعمل بشكل صحيح وهذا يسبب فقدان الرؤية في العين الأخرى، في سلسلة “اطمن على نفسك” نتعرف على طرق تشخيص كسل العين عند الأطفال، بحسب موقع “family doctor”

يؤثر كسل العين عادة على عين واحدة فقط وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤثر على كليهما، لذا من المهم اكتشافه مبكرًا وعلاجه على الفور، إذا قمت بذلك، فمن المرجح ألا يكون لديهم مشاكل في الرؤية على المدى الطويل، إذا تُرك الحول دون علاج، يمكن أن يسبب مشاكل حادة في الرؤية.

ما هي أعراض كسل العين؟

يبدأ كسل العين عادة بين الولادة وعمر سبع سنوات ويمكن أن تشمل الأعراض لدى طفلك ما يلي:

1-العيون لا تعمل معا
2-عين واحدة في الداخل أو الخارج
3-التحديق أو إغلاق إحدى العينين أو إمالة الرأس للنظر إلى شيء ما
4-مشاكل في إدراك العمق
5-جفن علوي يتدلى
6-في بعض الأحيان لا تكون الأعراض ملحوظة إلا في فحص العين.

كيف يتم تشخيص كسل العين:

إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه لدى طفلك، حتى عندما يكون رضيعًا، فاتصل بطبيبك سوف يقوم بفحص العين ويسألك عن الأعراض والتاريخ العائلي وعوامل الخطر.

وخلافًا لذلك، يجب أن يخضع الأطفال لفحص عيون أولي بين سن 3 و5 سنوات.

هل يمكن منع أو تجنب كسل العين؟:

لا يمكن منع كسل العين ولكن يمكن تجنب فقدان البصر الناتج عن ذلك، راقب عادات رؤية طفلك، إذا كان لديك أي مخاوف، اتصل بطبيبك، عندما يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا، يجب أن يكون الأطفال قادرين على الحفاظ على معظم رؤيتهم.

إذا تُرك دون علاج بعد سن العاشرة، فمن المحتمل أن يعاني من مشاكل في الرؤية لبقية حياتهم والاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع فقدان البصر.

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