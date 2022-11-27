الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
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اليكم ما هي فوائد الشوكولاته للأطفال

منذ ساعة واحدة
الشوكولاته والاطفال

الشوكولاته والاطفال

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لا يتوقف عشق الشوكولاته على الكبار فقط، لكنها من الإرث المنقول منذ الطفولة، سواء كانت على حالتها الخام أم في وصفات المأكولات والحلويات المختلفة، وهي مصنوعة من بذور شجرة الكاكاو التي تعتبر واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي تساعد على وقاية الجسم من الأمراض المختلفة.

وحسبما ذكرت صحيفة “فوكس نيوز” أن الشوكولاته تعمل على زيادة هرمون السعادة وتحسين أداء القلب والأوعية الدموية وتحفز الطفل على التفاعل مع الأنشطة الذهنية والعقلية بشكل إيجابي.

فوائد الشوكولاته للأطفال
أما عن فوائد تناول الشوكولاته للأطفال فأكدت الأبحاث العلمية أنها تساعد كثيرا على زيادة هرمون السعادة مما يجعل أطفالنا يشعرون بالسعادة والفرح طول الوقت.

وللشوكولاتة الكثير من المكونات التي تحتوي على نسب كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تمد الطفل بالطاقة التي تساعد الطفل على الاستمتاع بحياته اليومية بالشكل الأفضل، كما تساعد الشوكولاتة بتنشيط العقل وتنميته مما يجعل الطفل قادرا على تثبيت المهام والنشاطات اليومية بشكل ممتاز.

وأشارت الصحيفة، أن تناول الطفل قطعتين او ثلاثة باليوم يساعد على منحه ثقة بالنفس وتخلصه من القلق والتوتر.

كشفت الأبحاث التي أجراها معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن إطعام 0.25 أونصة من الشوكولاتة الداكنة إلى 200 من أطفال المدارس الابتدائية يوميًا لمدة سبعة أسابيع، وتعمل الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية لدى البالغين.

وقالت الباحثة وطبيبة الأطفال البروفيسور ميليسا ويك إنهم وجدوا اختلافًا طفيفًا في ضغط الدم قبل وبعد تناول الشوكولاتة الداكنة وأنها مثل أي طعام، إذا كنت تأكل الكثير من الشوكولاتة الداكنة، فسوف يزيد وزن الطفل.

وأكدت ويك، “هناك كمية هائلة من الشوكولاتة التي يتناولها الأطفاء، لكن معظمها عبارة عن شوكولاتة بيضاء أو شوكولاتة بالحليب، والتي لا تحتوي على نفس الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة”، “إذا كنت ستطعم طفلك الشوكولاتة فامنحها داكنة”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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