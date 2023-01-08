اليكم 5 طرق ممتعة للتغلب على الملل اثناء "الدايت"

يجب أن يُنظر إلى النظام الغذائي على أنه أسلوب حياة إذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك طوال العام، ومع ذلك، فإن جميع برامج إنقاص الوزن أو اكتساب العضلات الشائعة تتضمن تناول نفس الأطعمة مرارًا وتكرارًا.

الملل هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتوقفون عن اتباع نظام غذائي، شيء واحد يجب تذكره هو أن فقدان الوزن أنه عملية تدريجية تتطلب الكثير من الصبر، خاصة إذا كنت تعاني من عادات الأكل الخاصة بك.

لكن هل تعلم؟ إذا كان هدفك هو استعادة لياقتك البدنية وفقدان الوزن الزائد، فلا يزال بإمكانك تحقيق ذلك دون بذل مجهود كبير على نفسك، لذلك ، إذا سئمت من شرب القهوة السوداء والسلطة لفقدان الوزن، فإليك خمس طرق ممتعة لزيادة فقدان الوزن وفقا لموقع ” OnlyMyHealth”

1. اتباع نظام غذائي مرن

نتوقف عن الأكل في معظم الأحيان لأننا مجبرون على تناول أطعمة معينة، إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فإن تجربة اتباع نظام غذائي مرن سيكون مفيدًا، يعتمد على فكرة أنك لست بحاجة إلى تناول أطعمة معينة لإنقاص الوزن، يتم تحديد فقدان وزنك فقط من خلال تناولك لجميع وحدات الماكرو الثلاثة (وحدات الماكرو تعني المغذيات الكبيرة، وهي الكربوهيدرات والبروتين والدهون)، إذا سمحت وحدات الماكرو لشخص ما، فيمكنه تناول المعكرونة على الإفطار والبيتزا على العشاء.

ومع ذلك، كثيرًا ما يُساء فهمه على أنه نظام غذائي يتكون فقط من الوجبات السريعة، من ناحية أخرى، فإنه هي أداة يجب استخدامها فقط عندما تمل من تناول نفس الأطعمة مرارًا وتكرارًا

2. تقديم وجبة Free

بصفتك متابعًا للحمية، فأنت تفهم قيمة وجبة “Free” مرة واحدة في الشهر، يتم تقديم وجبات الغش للتخفيف من الملل مع ضمان الالتزام بنظامك الغذائي، ومع ذلك، يربط الكثير من الناس بين وجبة الغش ويوم الغش ويواصلون اتباع نظامهم الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وبدلاً من ذلك، إذا كنت تدرك حجم حصتك وتأكد من أنك لن تأكل أكثر من اللازم، فيمكنك تناول وجبة غش كل 15 يومًا.

3. التبديل بين وجباتك

في معظم الأوقات، لا تشعري بالملل من اتباع نظام غذائي، بل بالأحرى من تناول نفس الأطعمة في نفس الوقت، إذا كان هذا هو الحال، فمن الأفضل أن تتناوب وجباتك.

على سبيل المثال، إذا كنت تتناول الشوفان على الإفطار والبيض على العشاء، فيمكنك التبديل في الفطار دون الشعور بالذنب، علاوة على ذلك، فإن القيام بذلك يمكن أن يوفر العديد من الفوائد، حيث سيكون بمثابة تغيير في النظام الغذائي وسيصدم جسمك ويساعدك على التحول.

4. لا تركز على نوع الطعام الأهم الكمية

غالبًا ما يقال لنا أن الأرز هو الأفضل لفقدان الوزن، لذلك نتناوله في جميع الوجبات الثلاث، بدلاً من ذلك، إذا كان هدفك الوحيد هو استهلاك الكربوهيدرات، فقد يختلف مصدر الكربوهيدرات لأن جميع الكربوهيدرات تشترك في نفس الخصائص والسعرات الحرارية، من ناحية أخرى، فإن تناول المعكرونة بدلاً من الأرز لن يحدث أي فرق، الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو مراقبة حصتك وقياس طعامك.

5. تناول الطعام حسب الموسم

لن تشعر أبدًا بالملل من نظامك الغذائي إذا قمت بدمج هذه الطريقة في الأكل في الصيف، يمكنك أن تأكل البطاطس، لكن في الشتاء يمكنك التحول إلى البطاطا الحلوة، وبالمثل، تناول التوفو في الصيف والحساء في الشتاء، حتى لا يعتاد جسمك، علاوة على ذلك، فإن الأطعمة الخاصة بموسم ما غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.