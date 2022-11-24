اليكم 5 فوائد صحية لتناول القهوة صباحا

الجلوس لتناول فنجان القهوة اليومى من الطقوس الصباحية التى تحسن المزاج، علاوة على فوائدها الصحية العديدة، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الفوائد الصحية لشرب القهوة، بحسب موقع “Health”.

تزرع القهوة فى جميع أنحاء العالم وتنتشر زراعتها فى أكثر من 70 دولة، وتنمو بشكل أفضل فى المناخات حول خط الاستواء، ويمكن الحصول على بعض أفضل أنواع القهوة المزروعة فى المناطق القريبة من خط الاستواء مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والهند.

اليكم ما هي فوائد تناول القهوة صباحا:

1. يمكن للقهوة أن تجعلك أقل عرضة للإصابة بالأمراض:

وفقًا لبعض الدراسات فإن من يشربون القهوة لديهم فرصة أقل للوفاة من بعض الأسباب الرئيسية للوفاة مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى والسكتة الدماغية ومرض السكرى.

2. أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية:

الاستمتاع بفنجان واحد على الأقل من القهوة يوميًا مرتبط بانخفاض خطر السكتة الدماغية بحسب الدراسات والأبحاث.

3. تعطى القهوة دفعة من الطاقة:

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

4. تقلل من مخاطر الالتهابات:

الالتهاب المزمن هو استجابة مناعية طويلة الأمد، وأشار بعض الباحثين إلى وجود صلة بين هذا النوع من الالتهابات والحالات المزمنة مثل مرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب، وتساعد الصفات المضادة للالتهابات للقهوة فى تقليل الالتهابات منخفضة الدرجة.

5. يمكن أن تكون القهوة صحية لكبدك:

وجد أن تناول القهوة يعطى بعض التأثير الوقائي ضد أمراض الكبد المزمنة، ووفقًا لبعض الدراسات فإن شرب 3-4 أكواب من القهوة يقلل من فرصة الإصابة بعدة أنواع من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد والكبد الدهني وأمراض الكبد.