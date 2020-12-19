انطلاق التجارب السريرية للقاح جونسون أند جونسون ضد كورونا

أعلنت شركة “جونسون أند جونسون” الأميركية للصناعات الدوائية، عن بدء المراحل الأخيرة من تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأنها تتوقع ظهور البيانات المرحلية المرتبطة بالتجارب في نهاية يناير القادم.

ونجحت جونسون أند جونسون مؤخرا باستقطاب 45 ألف متطوع للمشاركة في التجارب السريرية للقاحها.

ووفقا لبيان الشركة، حال ارتفاع معدل الإصابات بعدوى كورونا في الدول التي تجري تجاربها فيها دون المقدرة على استقطاب عدد أكبر من المتطوعين.

ورغم تأخرها عن منافستيها، “فايزر” و”موديرنا” بطرح اللقاح، إلا أن لقاح جونسون يتميز بأن متلقيه لا يحتاج سوى لجرعة واحدة، الأمر الذي لم تحققه أي شركة أميركية حتى اليوم.

وتتوقع الشركة حصول لقاحها على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء في فبراير القادم.

وقالت إن طلبات ترخيص استخدام سيتم تقديمها في دول مختلفة حول العالم بالتوازي مع تقديمها في الولايات المتحدة.

ووفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة “ديلي ميل”، من المحتمل أن يقدم لقاح جونسون الحماية لمستخدميه خلال أسابيع من تلقيه، بينما يصل الأمر إلى نحو شهر لتصل لقاحات فايزر وموديرنا إلى ذروة مفعولها الوقائي.

واتفقت الولايات المتحدة مع جونسون أند جونسون على شراء 100 مليون جرعة من لقاحها، وشمل العقد خيار شراء 200 مليون جرعة إضافية.