الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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انفصال الشبكية.. أسباب وأعراض المرض المسبب للعمى

منذ ساعة واحدة
قرنية العين- تعبيرية

قرنية العين- تعبيرية

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يعتبر انفصال الشبكية حالة طارئة تتحرك فيها طبقة رقيقة من الأنسجة (الشبكية) في الجزء الخلفي من العين من وضعها الطبيعي.

وقالت مؤسسة “عين” الألمانية إن انفصال الشبكية يعد من أبرز أسباب الإصابة بالعمى، مشيرة إلى أنه يرجع إلى أسباب عدة.

ومن أبرز هذه الأسباب وجود عيب خلقي في العين وقِصر النظر وداء السكري.

وأوضحت المؤسسة المعنية بصحة العين أن أعراض انفصال الشبكية تتمثل في رؤية ومضات ضوئية وبقع سوداء متحركة؛ حيث يشعر المريض “كما لو كان هناك ستار ينسدل أمام الصورة أو يرتفع جدار أمامها”.

وأضافت “عين” أنه يتم علاج الحالات البسيطة بواسطة الليزر، في حين يتم اللجوء إلى الجراحة في الحالات المتأخرة.

وبشكل عام أوصت المؤسسة الألمانية بإجراء فحوصات دورية للعين بدءا من عمر 40 عاما، على أن يتم إجراء هذه الفحوصات مرة كل سنة لاكتشاف أية أمراض مبكرا وعلاجها في الوقت المناسب.

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