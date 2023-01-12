بالفيديو.. والد "التوأم السيامي" يسجد باكيًا بعد نجاح فصلهما في الرياض

أثار ردّ فعل والد التوأم السيامي العراقي علي وعمر، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سجد باكيًا وانهالت دموعه مرددًا “الحمد لله لك يا رب”، وذلك بعد انتهاء عملية فصلهما في مرحلتها الرابعة، والأخطر داخل مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض، وبدء مرحلة ترميم الأعضاء.

إثر خروج التوأم السيامي من غرفة العمليات في سريرين منفصلين، بعد رحلة جراحية معقدة استمرت 11 ساعة، عمّت الفرحة المكان وبانت جليةً على وجه أفراد عائلتهما الذين كانوا باستقبالهما برفقة السفير العراقي لدى السعودية.

والد التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" يجهش بالبكاء بعد انتهاء المرحلة الحساسة والخطرة من العملية

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⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/Bnwysp27QD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2023

العملية قادها صباح اليوم الخميس، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، بمشاركة 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، وذلك في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني.

كما أوضح الدكتور عبد الله الربيعة، أن العملية الجراحية أجريت على 6 مراحل واستغرقت 11 ساعة، وبيّن أنّ التوأم خضعا لعملية زرع أجهزة تمديد الجلد من قبل فريق جراحة التجميل، لتساعد على تغطية مكان الجراحة بعد الفصل.

يذكر أنّ هذه العملية هي الحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من العراق في السعودية، وتعدّ الحالة رقم 54 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة منذ عام 1990.