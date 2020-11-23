بتوقيع مغربي … أطباء ينجحون في استخدام تقنية نادرة لإزالة ورم خبيث

نجح فريق من الاطباء المغاربة في استخدام تقنية نادرة لإزالة ورم من كتف شاب، ويشار إلى أن العملية تمت باستعمال تقنية الليزر لإزالة الورم من عُمق الكتف وهي تقنية نادرة الاستخدام، أجريت مرات معدودة على رؤوس الأصابع، فبحسب البحوث العلمية، لم يستفد من هذه التقنية سوى 10 أشخاص في العالم، أغلبهم في نيويورك، لأنها تتطلّب خبرة مهنية كبيرة لدى الطاقم الطبي.

وأوضحت صحيفة “هسبريس” المغربية أن الفريق تمكن من إجراء عملية جراحية معقدة ونادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم من خلالها استئصال ورم خبيث من لوح كتف المريض.

ولم تتم هذه العملية بالطريقة الكلاسيكية، التي تستدعي قطع مساحات كبيرة من العضلات، وهو ما يُسبّب ألما مضاعفاً للمريض، مع استحالة التعافي التام للعضلات، إذ يصعب استردادها بالكامل، وإنما تمّت الاستعانة بالمنظار الجراحي.

وصرح طارق جيلالي، الطبيب الجراح المشرف على العملية، بأن “العملية الجراحية أُجريت بمصحة خاصة في الرباط، حيث استفاد منها شاب مغربي من مواليد مدينة وجدة، لا يتعدى عمره 19 سنة”.

وأكد الدكتور جيلالي، أن “أخت المريض المقيمة بفرنسا هي التي تواصلت معه، بالنظر إلى أنه يشتغل في مختلف المشافي الفرنسية”، مشددا على أن “الحالة استثنائية في العالم، إذ يتعلق الأمر بورم عميق في مفصل الكتف”.