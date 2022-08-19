بحث لا مثيل له يؤكد المؤكد... هذه أبرز مسببات السرطان

يبدو أن نصف الإصابات بالسرطان في أنحاء العالم ناجمة عن عوامل خطرة، أبرزها التدخين والكحول، وفق ما بيّنت دراسة حديثة ‏ضخمة نُشرت الجمعة وشددت على أهمية التدابير الوقائية من دون أن تعتبرها حلاً يمنع المرض كلياً‎.‎

فقد بينت الدراسة التي نُشرت في مجلة “ذي لانسيت” وأجريت ضمن إطار تقرير “غلوبال بوردن أوف ديزيز “عبء المرض ‏العالمي”، أن 44,4 في المئة من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم تُعزى إلى عوامل خطرة أبرزها الكحول والتدخين.‏

وفي التفاصيل، شارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في برنامج “غلوبال بوردن أوف ديزيز” البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة ‏بيل غيتس وليس له مثيل من حيث الحجم‎.‎

وأتاحت الدراسة معرفة المزيد من التفاصيل عن عوامل الخطر وفقاً لمناطق العالم، مع أن نتائجه أكّدت عموماً ما كان معروفاً أصلاً، ‏وهو أن التدخين يشكّل العامل الرئيسي في التسبب بالسرطان (بنسبة 33,9 في المئة)، يليه الكحول (7,4 في المئة)‏‎.‎

كما دعت الدراسة إلى إيلاء قدر كبير من الأهمية للوقاية في مجال الصحة العامة، إذ إن عدداً من عوامل الخطر هذه تتصل بسلوكيات ‏يمكن تغييرها أو تجنبها‎.‎

‎”‎الوقاية لا تكفي‎”‎

إلا أن نصف حالات السرطان لا يُعزى إلى عامل خطر معين، مما يدل على أن الوقاية غير كافية‎.‎

لذا رأى معدّو الدراسة أن الوقاية يجب أن تتواكب مع ركنين آخرين هما التشخيص المبكر بالقدر الكافي، والعلاجات الفاعلة‎.‎

ونشرت “ذي لانسيت” في العدد نفسه تعليقاً مستقلاً لاثنين من علماء الأوبئة أيّدا فيه هذه الاستنتاجات، معتبرين بدورهما أن الدراسة ‏تؤكد أهمية الوقاية‎.‎