السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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برمجة الدماغ.. السهر بعد منتصف الليل يزيد خطر الانتحار

منذ ساعة واحدة
السهر- تعبيرية

السهر- تعبيرية

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يحتاج جسم الإنسان إلى ساعات محددة من النوم ليلا حتى يستطيع العمل بالنشاط المطلوب، وتأدية الواجبات والأنشطة اليومية.

حذر باحثون من بقاء الإنسان مستيقظا إلى ما بعد منتصف الليل، لما قد يحمله ذلك من مخاطر جمة على صحة الإنسان، وتغير سلبي في سلوكياته.

ففي دراسة جديدة حملت عنوان “العقل بعد منتصف الليل”، استهدفت معرفة ما يحدث للدماغ البشري إذا ظل مستيقظا بعد منتصف الليل، لاحظ الباحثون أنه إذا بقي الدماغ مستيقظاً لفترة أطول من المعتاد، فلن يكون لدى الخلايا العصبية الوقت الكافي للتعافي.

وقال الباحثون إن جسم الإنسان والعقل البشري يتبعان دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة، تؤثر على عواطفنا وسلوكنا، وإن السهر لما بعد منتصف الليل يعرض خلايا الدماغ للتعب، ومن ثم لا تكون في أفضل حالاتها، سواء في تلك الليلة أو في اليوم التالي.

وخرج الباحثون بنتيجة مفادها أن الدماغ مبرمج مسبقاً للاستيقاظ أثناء النهار والنوم في الليل، وحذروا من أنه إذا بقي الدماغ مستيقظاً لفترة أطول من المعتاد، فإن ذلك يرتبط بزيادة خطر الانتحار والتورط في سلوكيات عنيفة وتعاطي الكحول والمخدرات وزيادة تناول الطعام.

ومع ذلك، فإن نتيجة الدراسة لا تنطبق على الجميع: هناك بعض الأشخاص، الذين يُطلق عليهم اسم “كائنات ليلية”، يكونون أكثر إنتاجية أو إبداعاً في الليل.

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