الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تطلق حملة تطعيم للوقاية من شلل الأطفال

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2022 2:54 مساءً
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

تطلق بريطانيا حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من شلل الأطفال في لندن لمن تقل أعمارهم عن عشر سنوات، وذلك بعد أن أكدت أن الفيروس ينتشر في العاصمة لأول مرة منذ الثمانينيات.

ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 فيروسا لشلل الأطفال غب 19 عينة صرف صحي هذا العام في لندن، بعد أن أصدرت تحذيرا في البداية بأنها رصدت الفيروس في يونيو حزيران. وقالت الوكالة إن مستويات الفيروس التي رُصدت والتنوع الجيني يشيران إلى أنه ينتشر في عدد من أحياء لندن.

ولم يتم رصد أي حالات حتى الآن لكن في محاولة لاستباق أي تفش محتمل، ستدعو السلطات الآن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح إلى جانب إعلانها بالفعل عن حملة لتتبع الأطفال على نطاق أوسع، وتتباين معدلات التحصين في أنحاء لندن لكنها تظل في المتوسط تحت معدل التغطية البالغ 95 بالمئة الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري لإبقاء شلل الأطفال تحت السيطرة.

    المزيد من الصحة

    النوبة القلبية- تعبيرية
    حقائق عن أمراض القلب تجهلها
    فواكه
    ما هي الفواكه التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر؟
    الكيوي من أكثر الفواكه فائدة للجسم
    تعرفوا على فوائد الكيوي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!