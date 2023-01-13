بشرى من جامعة بطرسبورغ.. ابتكار يحفظ الذاكرة ويُكافح الـ "ألزهايمر"

ابتكر علماء جامعة بطرسبورغ للعلوم التطبيقية عقارًا يحفظ الذاكرة، وفعال في مكافحة مرض الزهايمر، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للجامعة، مشيرًا إلى أنّ الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية أثبتت فعالية العقار.

بدورها، تقول يلينا بوبوغايفا، كبيرة الباحثين في مختبر التنكس العصبي الجزيئي التابع لمعهد النظم الطبية الحوية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة: “يهدف هذا العقار إلى الحد من فقدان الروابط بين الخلايا، ما يساعد على حفظ الذاكرة. ونعتقد أن مرض الزهايمر يبدأ بتلف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ. فإذا تمكنا من إبطاء هذه العملية، فسوف نؤخر ظهور أعراض المرض”.

ووفقًا للمكتب، اختبر العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة. وقد اتضح أنه عند تناول العقار تخترق مكوناته الحاجز الدموي الدماغي وتصل إلى الدماغ وتؤثر إيجابيا في الخلايا، ما يؤدي إلى استعادة الذاكرة.

هذا ويخطط الباحثون لدراسة العقار من حيث السمية والطفرة والآثار الجانبية، وبعد ذلك سيخضع للاختبارات السريرية.