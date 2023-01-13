الجمعة 20 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 13 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشرى من جامعة بطرسبورغ.. ابتكار يحفظ الذاكرة ويُكافح الـ "ألزهايمر"

منذ 59 دقيقة
مرض الـ "ألزهايمر"

مرض الـ "ألزهايمر"

A A A
طباعة المقال

ابتكر علماء جامعة بطرسبورغ للعلوم التطبيقية عقارًا يحفظ الذاكرة، وفعال في مكافحة مرض الزهايمر، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للجامعة، مشيرًا إلى أنّ الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية أثبتت فعالية العقار.

بدورها، تقول يلينا بوبوغايفا، كبيرة الباحثين في مختبر التنكس العصبي الجزيئي التابع لمعهد النظم الطبية الحوية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة: “يهدف هذا العقار إلى الحد من فقدان الروابط بين الخلايا، ما يساعد على حفظ الذاكرة. ونعتقد أن مرض الزهايمر يبدأ بتلف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ. فإذا تمكنا من إبطاء هذه العملية، فسوف نؤخر ظهور أعراض المرض”.

ووفقًا للمكتب، اختبر العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة. وقد اتضح أنه عند تناول العقار تخترق مكوناته الحاجز الدموي الدماغي وتصل إلى الدماغ وتؤثر إيجابيا في الخلايا، ما يؤدي إلى استعادة الذاكرة.

هذا ويخطط الباحثون لدراسة العقار من حيث السمية والطفرة والآثار الجانبية، وبعد ذلك سيخضع للاختبارات السريرية.

    المزيد من الصحة

    الجلوس لفترات طويلة من الزمن يشكل خطورة على الصحة
    بطريقة بسيطة.. كيف تُخفّض الضغط والسكر في العمل؟
    عملية فصل التوأم السيامي
    بالفيديو.. والد "التوأم السيامي" يسجد باكيًا بعد نجاح فصلهما في الرياض
    الحالة الصحية- تعبيرية
    إذا كنت تبدو أصغر من عمرك.. فأنت تعكس حالتك الصحية

    الأكثر قراءة

    قصر العدل في بيروت
    الوفد القضائي الألماني يغادر قصر العدل غاضباً.. إليكم ما حصل!
    عناصر المليشيات الإيرانية في سوريا
    تفاصيل مثيرة.. ما هو المشروع الإيراني السرّي الذي دمرته إسرائيل في سوريا؟
    محمد رمضان مع أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية
    بعدما تخطت أغنيته حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.. يوتيوب يفاجئ "محمد رمضان"