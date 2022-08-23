بعد تركيب مفصل صناعي.. إليكم الرياضات المسموحة والممنوعة

أكدت الجمعية الألمانية للأطراف الصناعية على أهمية المواظبة على الأنشطة الحركية بعد تركيب مفصل صناعي للركبة أو الورك.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأنشطة تحافظ على حركية المفصل وتقي من العواقب المترتبة على قلة الحركة والمتمثلة في تيبس المفصل وقصر وضعف العضلات، مما يرفع خطر تعرض المفصل للخلع والتعرض للسقوط والإصابة بالكسور.

وعن الرياضات المناسبة بعد تركيب مفصل صناعي، أوضحت الجمعية أنه يمكن للمرضى ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة والتمارين المائية، كما يمكن ممارسة تمارين تقوية العضلات.

وفي الوقت ذاته، ينبغي الابتعاد عن الرياضات الجماعية، وكذلك الرياضات التي تتطلب احتكاكا، مثل كرة القدم وكرة السلة وفنون الدفاع عن النفس كالتايكوندو؛ حيث قد تلحق ضررا بالمفصل الاصطناعي أثناء ممارستها.

ومن ناحية أخرى، أكدت الجمعية على أهمية التمتع بوزن طبيعي بعد تركيب مفصل اصطناعي لتخفيف الحمل الواقع على المفصل. ولهذا الغرض ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الخضروات والفواكه واللحوم قليلة الدسم والدهون الصحية كزيت الزيتون، مع الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات والإقلاع عن التدخين.