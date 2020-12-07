بعد ظهوره في عدة دول … إليكم أعراض انفلونزا الطيور وكيف تنتقل العدوى

بينما يحاول العالم التخلص من فيروس كورونا الذي يفتك في البشرية منذ سنة تقريبا مع أول ظهور له في مدينة ووهان الصينية، يبدو ان العالم لن يرتاح من الاوبئة في ظل اقتراب العالم من المرحلة النهائية للقاح المضاد لفيروس كورونا، إذ عاد انلفونزا الطيور ليظهر مجددا في مختلف البلدان ليشكل ظهوره قلقا ورعبا بين الناس.

وأدى الخوف من إنفلونزا الطيور في نورفولك إلى فرض قيود على الاحتفاظ بالطيور في المملكة المتحدة، ومن المقرر ذبح 30 ألف ديك رومي ضخم في عيد الميلاد بعد تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بالقرب من أتلبورو في نورفولك، وأعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية عن تفشي المرض واتخذت تدابير لحماية الدواجن والطيور الأسيرة في المملكة المتحدة.

واعتباراً من 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، سيكون من غير القانوني لمربي الطيور إبقاء الطيور في الهواء الطلق، وسيحتاجون إلى اتباع “إجراءات صارمة” مثل تعقيم المعدات والحد من العمال في الموقع.

كم شخص مات من إنفلونزا الطيور في الماضي؟

ظهر المرض لأول مرة في أوائل القرن العشرين في إيطاليا، وانتشر بسرعة عبر أمريكا وآسيا وأفريقيا وأوروبا والمحيط الهادئ والشرق الأدنى، ومنذ عام 2013، كان هناك 1568 حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور و616 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم من سلالة H7N9.

كيف يتم التقاط العدوى بفيروس إنفلونزا الطيور؟

تنتقل إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال الاتصال الوثيق بطائر مصاب حي أو ميت، ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق لمس الطيور المصابة، ولمس الفضلات، وقتل الدواجن المصابة أو تحضيرها للطهي.

ولا يمكنك الإصابة بالإنفلونزا من خلال تناول الدجاج أو البيض المطبوخ بالكامل، حتى في المناطق التي يتفشى فيها المرض.

ما هي أعراض إنفلونزا الطيور؟

تظهر الأعراض الرئيسية عادة في غضون 3 إلى 5 أيام وتشمل:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الشعور بالحر أو الرجفة

آلام العضلات

صداع

سعال

قد تشمل الأعراض المبكرة الأخرى:

الإسهال

التعب

آلام في المعدة

ألم في الصدر

نزيف من الأنف واللثة

التهاب الملتحمة

ولا يحمي لقاح الإنفلونزا الموسمية من إنفلونزا الطيور، وسيحتاج الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض إلى البقاء في المنزل أو تلقي الرعاية في المستشفى، وتساعد الأدوية المضادة للفيروسات مثل تاميفلو أو ريلينزا في علاج المرض وتحسن فرصة البقاء على قيد الحياة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.