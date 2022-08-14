بمكونات طبيعية... هكذا يمكنك إزالة آثار الحبوب من البشرة

يُعد تفشي الحبوب في الوجه أمراً مُحبطاً للغاية لدى الكثير من السيدات، لكن ما قد يتجاوز ذلك هو أن تترك تلك الحبوب آثاراً عميقة وثابتة على الوجه، حتى بعد زوال الحبوب تماماً. الخبر السار هو أنه يمكن علاج آثار حب الشباب وعلامات البشرة المزعجة بشكل كبير.

ولكن قبل أن يبدأ العلاج، عليك أولاً التخلص من أي من حبوب الشباب التي يمكن أن تؤدي إلى ندبات وآثار جديدة على بشرتك.

ولكن إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية التخلُّص من الندبات وآثار الحبوب الموجودة على وجهك بشكل طبيعي وبصورة نهائية، وإلى الأبد، دعينا نخبرك أولاً أنها لن تختفي تماماً. لكن بعض العلاجات قد تساعد في تلاشيها وتقليل ظهورها والتخفيف من حدتها.

آثار الحبوب: ما هي؟ وما أنواعها؟

الندبة هي دليل على شفاء بشرتك. تظهر ندبة على جلدك بعد الإصابة. ويتكون الجلد من ثلاث طبقات – البشرة أو الطبقة العليا، ثم الأدمة، ثم اللحم.

وبحسب موقع Healthline للصحة والمعلومات الطبية، عندما تتضرر الأدمة، يحاول جسمك أن يشفي نفسه. فيبدأ في تكوين ألياف الكولاجين لإصلاح الضرر، تاركاً وراءه ندبة.

وبشكل عام، تعتمد شدة الندبة على شدة الجرح، ومدى سرعة شفائه وتعافيه. في معظم الحالات، إذا كان الجرح صغيراً، وإذا تم التعافي بسرعة، فسيكون هناك القليل من رواسب الكولاجين في منطقة الجرح.

نتيجة لذلك لن تكون الندبة ملحوظة. ومع ذلك، اعتماداً على منطقة جسمك وعمرك وقدرة جلدك على التعافي، قد تتشكل الندبات بشكل مختلف.

وبالنسبة للمستحضرات الطبيعية، التي يمكن استخدامها لعلاج آثار الحبوب من الجلد، وعلاج البشرة المتضررة من البثور وحب الشباب، فهي كالآتي، وفقاً لموقع Style Craze للجمال:

1- الألوفيرا

كشفت العديد من الأبحاث العلمية أن التطبيق الموضعي للصبار يمكن أن يشفي الجروح الجلدية ويعدل من الالتهاب السطحي، ويقلل من حجم النسيج الندبي المسبب لحدوث آثار الحبوب على البشرة.

ومن أجل استخدام الصبار في علاج المشكلة ببساطة، استخرجي معجون الصبار الطبيعي من نبات الألوفيرا بملعقة طعام، ثم ضعيه مباشرة على الندوب وقومي بحركة دائرية على الجلد للمساعدة على امتصاصه.

اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالغسول الملائم لنوع بشرتك.

ويُنصح بتكرار العملية مرتين يومياً لتحقيق أفضل النتائج.

2- عسل النحل الطبيعي

اتضح أن العسل مستحضر حيوي وفعال في تعزيز الشفاء ومنع الندوب المفرطة وآثار الحبوب على الجلد. ويمكن استخدام العسل لجميع أنواع الجروح والإصابات الجلدية، بما في ذلك الجروح والحروق.

ويمكنك ذلك ببساطة عن طريق اختيار عسل النحل الطبيعي، ووضعه مباشرة على آثار الحبوب على وجهك وجسمك قبل النوم، مع مراعاة وضع ضمادة على المكان لكي لا يختلط العسل بالملابس ومفارش السرير.

وفي صباح اليوم التالي قومي بشطف المكان، ورطبيه بمستحضرات الترطيب الملائمة لنوع بشرتك. مع تكرار هذه العملية يومياً لتحقيق أفضل النتائج.

3- زيت جوز الهند الطبيعي

على الرغم من عدم وجود دراسات علمية عديدة تظهر فعالية زيت جوز الهند في المساعدة على علاج آثار الحبوب وتلاشي الندبات، فقد وجدت إحدى الدراسات المنشورة بموقع PubMed للأبحاث العلمية، أن تطبيق زيت جوز الهند البكر على الجروح الجلدية يمكن أن يسرع من الشفاء، فهو يعزز نمو الكولاجين ويسرع عملية الشفاء ويقلل من فرص التندُّب.

وعن الطريقة، قومي بتدليك زيت جوز الهند على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة. ثم دعي بشرتك تمتصها لمدة ساعة تقريباً على الأقل.

يمكنك غسله لاحقاً أو تركه كمرطب موضعي للجلد، للحصول على فائدة إضافية.

4- خل التفاح

يحتوي خل التفاح على أحماض اللبنيك والأسيتيك، والتي غالباً ما تُستخدم في عمليات وإجراءات التقشير الكيميائي لإزالة ندبات حب الشباب في العيادات والمراكز الجلدية المتخصصة.

وبالتالي قد يؤدي وضع خل التفاح على الندبات إلى تقشير المنطقة وتحسين مظهر آثار الحبوب عند الاستمرارية والترطيب اللازم للجلد بعد الاستخدام.

وللاستفادة من خل التفاح في علاج مشكلة البشرة، أضيفي ملعقتي طعام من خل التفاح المركز الطبيعي في كوب مع 4 ملاعق طعام من الماء المقطر النقي.

امزجي المكونين لتخفيف حدة السائل على البشرة، ثم اغمسي كرة قطنية في الخليط وامسحي بها الندوب وآثار الحبوب على البشرة.

اتركيه على الجلد حتى اليوم التالي لكي يتم تشربه تماماً. ثم كرري العملية بصورة يومية، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة، لتحقيق أفضل النتائج.