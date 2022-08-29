بنسبة كبيرة.. نوع من الخضار قادر على خفض نسبة السكر في الدم

توصّلت دراسة حديثة إلى أن البصل قادر على خفض نسبة السكر في الدم، لمن يعانون من داء السكري من النوع 2.

وأشارت الدراسة الى أن نسبة كفاءة البصل قد تصل إلى 50% في ما يتعلق بتخفيض نسبة السكر في الدم.

في السياق، لفتت الدراسة إلى أن “Allium cepa”، وهو مستخلص البصل، يساهم في خفض مستوى الغلوكوز في الدم، الى جانب مستويات الكولسترول الكلية، وهو ما ثبت خلال تجارب أجراها العلماء على فئران تعاني من السكري.

وذكر “أنتوني أوجيه”، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن البصل يمكن استخدامه كمكمل غذائي، موضحًا أنه وزملاءه وضعوا كميات من مستخلص البصل للفئران، بواقع 200 و400 و600 ملليجرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، الى جانب جرعات من عقار “الميتفورمين”.

وكشف أوجيه أن جرعتين من مستخلص البصل خفضتا بشدة مستويات السكر في الدم بنسبة 50 % و35 % على التوالي.

وقال: “البصل ليس غنيًا بالسعرات الحرارية، ومع ذلك يبدو أنه يزيد من معدل الأيض، وبالتالي يزيد من الشهية ما يؤدي إلى زيادة التغذية”.

وختم أوجيه، وفق ما نقلته صحيفة “ديلي إكسبريس”: “نحن الآن نحتاج إلى التحقيق في الآلية التي أدى بها البصل إلى خفض نسبة الغلوكوز في الدم، ليس لدينا تفسير بعد”.